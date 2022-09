‘Spremnost usvajanja novih vještina ključna je za poslovni uspjeh’

Prodekanica Zagrebačke škole ekonomije i menagementa (ZŠEM) Maja Martinović govori o važnosti profesionalnog razvoja, MBA programima, povezivanju teorije s praktičnim radom, usavršavanju nastavnika i uspješnosti polaznika ZŠEM-ovih programa.

Koliko je u današnjem društvu, pa i biznisu, koji karakteriziraju ubrzane i kompleksne promjene, važan profesionalan razvoj te stalno stjecanje i usavršavanje znanja?

Događaji u poslovnom svijetu danas se smjenjuju sve većom brzinom i u perspektivi će uspješni poslovni ljudi biti oni koji znaju kako učiti i pronalaziti informacije te na koji način stalno savladavati nove vještine. Za dugoročno uspješno poslovanje sve više se pokazuje da su važne i etičke vrijednosti koje poslovni subjekti demonstriraju i zagovaraju, a kako tome doprinosi značajnija osviještenost o ovim temama svih uključenih dionika, to je također snažni pokretač za usavršavanje u poslu koji radimo.

Profesori imaju određenu odgovornost u vidu pripreme generacija za rad u okruženju gdje se ekonomski rast temelji na znanju, gdje se radi u multikulturalnim sredinama, u dobu u kojemu su promjene sve brže, kompleksnost sve veća, a rastuća pitanja su očuvanje okoliša te razne društvene i ekonomske krize.

Jedan od načina na koji profesionalci razvijaju svoje vještine i znanja su MBA programi. Komu se oni namijenjeni, samo top-menadžmentu kao prije ili ga danas polaze i visoki i srednji menadžment?

Na naš MBA program dolaze menadžeri u raznim stadijima karijera, različitih usmjerenja i struka i s raznih razina upravljanja. Obzirom na to, program kontinuirano unapređujemo pa tako pored Executive MBA koncentracije imamo i niz kolegija unutar koncentracija koje nude užu specijalizaciju u pojedinom području poslovanja. Na taj način smo spremniji izaći u susret heterogenim potrebama menadžera na svim pozicijama.

Naši polaznici su, osim ekonomista, često i inženjeri ili primjerice završeni pravnici, liječnici, stomatolozi, profesori, novinari, psiholozi, politolozi, teolozi i slično. Neki od polaznika imaju i doktorate iz svojih primarnih struka. Svi oni trebaju znanje i vještine povezane s poslovnim upravljanjem jer unutar sustava u kojima rade upravljaju ljudima, procesima i/ili projektima. Pojedini polaznici imaju i svoje privatne tvrtke te žele unaprijediti poslovanje ili nastoje steći potrebno znanje za tržišno lansiranje ideje koju imaju.

Koliko je MBA cijenjen na tržištu rada?

MBA diploma je široko priznata i vrlo cijenjena u poslovnom kontekstu. To je i razlog zbog kojega imamo veliki broj stranih studenata. Mnogi od njih dolaze studirati na AACSB akreditiranoj instituciji, što je komparativna prednost u globalnom poslovnom obrazovanju, a u Hrvatskoj, obzirom na usklađivanje sa cjenovnom politikom domaćih institucija, naš studij se pokazuje kao vrlo dobra prilika.

Polaznici često navode kako upisuju MBA jer smatraju da su naišli na prepreku u karijeri, pa usvajanjem novih znanja i vještina žele biti spremniji za nove tržišne izazove i proširiti si vidike kako bi bili spremniji za daljnji razvoj i napredovanje.

Koje MBA nudi ZŠEM, od kada se provode i koliko ih je ljudi do sada upisalo/završilo? Tko ih danas najviše upisuje?

Naš diplomski studij, MBA program, je od početka osmišljen kao studij za menadžere, po uzoru na vodeće takve studije u svijetu. Mi smo od 2007. godine studij adaptirali prema poslovnom okruženju koje nam je diktiralo trendove, odnosno kolegije i sadržaje, koji su njegov sastavni dio.

Naime, ukoliko se pokaže da postoji potreba za nekom specijalizacijom iz poslovnog upravljanja mi to ponudimo u vidu koncentracije predmeta i brzo se adaptiramo jer imamo široku paletu profesora koji mogu predavati specifična, vrlo aktualna područja. Tako smo u samom početku krenuli s koncentracijom iz područja menadžmenta, marketinga, financija i računovodstva, a potom smo uvidjeli da se trendovi kreću u smjeru upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja lancem opskrbe, turizma ili financijske analize.

Ponudili smo sadržaje koji pružaju aktualna, vrlo specijalizirana i primjenjiva znanja i vještine. Naši studenti danas, uz znanja koja im pružamo, recimo, mogu završiti CFA (Chartered Financial Analyst) ili CAIA (The Chartered Alternative Investment Analyst) programe te dobiti profesionalni certifikat koji dodjeljuju međunarodne institucije. To je dodana vrijednost studiju, a istovremeno i diferencijacija koju se trudimo ponuditi.

Mi smo institucija koja se kontinuirano trudi biti u skladu s onim što se na tržištu traži, a u nekoliko uzastopnih godina to može biti više područje financija, dok se onda potražnja preusmjeri na upravljanje ljudskim potencijalima ili turizam.

Polaznici koji nam dolaze su često zainteresirani za neko specifično područje rada pa prema tome biraju koncentraciju iz menadžmenta, marketinga, financija i bankarstva, računovodstva, revizije i poreza, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja lancem opskrbe ili turizma.

Postoji i Executive MBA koncentracija koja se održava vikendima i na koju dolaze polaznici s višegodišnjim radnim iskustvom, a najnovije je da imamo i Global Executive MBA s predviđenim studijskim putovanjima u Italiju (H-FARM), te akademske partnerske institucije u Luxembourgu, New Yorku i Singapuru.

Koliko je bitno povezati teorijska znanja s praksom, koliku su bitne same metode učenja u smislu prijenosa znanja s profesora na polaznika?

Ono što mi pružamo na MBA studiju je realna i relevantna povratna informacija na svaki upit i izazov s kojim se susreću naši polaznici u svojim karijerama. Općenito se može reći da nije lako predavati na MBA-u polaznicima od kojih većina ima određeno mišljenje i iskustvo i pred koje ne možete izaći bez znanja i jasnog stava ili smjernice.

Polaznici MBA-a očekuju čuti i naučiti nešto novo, nešto što im pruža mogućnost rješavanja konkretnih izazova, a to se prenosi autentičnim poslovnim iskustvom i znanjem koje seže šire od bilo koje specifične djelatnosti. Jednako je na seminarima i raznim edukacijama za poslovnu zajednicu koje održavaju svi naši profesori. Mi iz poslovne zajednice kontinuirano učimo i njoj povratno dajemo.

Naši profesori su savjetnici, konzultanti, edukatori i svakodnevni sudionici pri donošenju odluka u poslovnom svijetu gdje mnogi obnašaju i razne izvršne funkcije. Osim toga, svi imaju značajno međunarodno iskustvo, što je dugi niz godina i značajan kriterij za njihov odabir. Poslovni izazovi s kojima se mi kao znanstvenici i praktičari susrećemo u Hrvatskoj i regiji, zajedno s globalnim pogledom na svaku situaciju, su sigurno važna diferencijacija našeg MBA programa.

Koliko na ZŠEM-u ulažete u samo usavršavanje nastavnika i programa, možete li dati neke konkretne primjere?

Usavršavanje nastavnika je jedna od strateških okosnica na ZŠEM-u pa tako u nastavnom kadru imamo predavače od kojih je 81 posto s doktoratom znanosti, a koji su svoje obrazovanje, osim u Hrvatskoj, stjecali na europskim i svjetskim poslovnim školama. Za svakog predavača napravljen je plan razvoja koji obuhvaća kontinuirano obrazovanje.

Kako se danas susrećemo s generacijama studenata koji znaju postaviti problemski zadatak, tražiti informacije i koji prate događanja na tržištu, potrebna je dobra priprema kako bismo mogli adekvatno odgovoriti. Cijene se sadržaji koji nude praktično iskustvo u rješavanju složenih izazova koje mogu prenijeti oni predavači koji takvo iskustvo posjeduju i koji se jednako tako neprestano usavršavaju.

Na koji način bi se mogla odrediti uspješnost nekog određenog MBA programa, tj. koji bi bili neki konkretni pokazatelji njegove uspješnosti?

Uspješnost mjerimo po zadovoljstvu polaznika i napredovanju istih po završetku studija. To se odnosi na podatke o razvoju karijere studenata po završetku MBA programa, odnosno o tome napreduju li, otvaraju li im se nove mogućnosti zaposlenja i angažmana, rastu li im primanja, itd.

Uočili smo kako se pojam napredovanja naših diplomanata s vremenom mijenja. Nekada se napredovanjem smatrao hijerarhijski pomak unutar organizacije, danas je to i dodatni angažman te privatni poduzetnički pothvat. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da 76 posto MBA diplomanata napreduje u karijeri po završetku studija.

Čak je 87 posto ispitanika dobilo povećanje plaće, 81 posto njih je unaprijedilo svoje poslovne procese, a 57 posto smatra da ih je MBA pripremio za liderske pozicije unutar tvrtke.

ZŠEM ima AACSB-ovu akreditaciju, možete li reći što ona znači za vas i je li je bilo teško dobiti?

Moram reći da je bilo vrlo izazovno. Kada smo 2007. na ZSEM-u osnovali tim za stjecanje AACSB akreditacije, radili smo nekoliko godina sastajući se u pravilu jednom tjedno. Učili smo, pohađali seminare i radionice diljem svijeta, prenosili znanja jedni drugima, usavršavali procese, uvodili procedure i mijenjali rutine.

Bilo nam je to novo područje i nastojali smo razumjeti suštinu svakog standarda jedne takve akreditacije. Pojedini koncepti, kao što je primjerice mjerenje ishoda učenja, bili su gotovo nepoznati na ovim prostorima. Osim što smo prvi implementirali ta mjerenja u sustav, napravili smo i druge pionirske iskorake, od Career centra koji pomaže studentima u razvoju karijere i suradnji s poslovnom zajednicom, do sustava praćenja prolaznosti studenata, itd.

Sam proces akreditiranja od strane AACSB Internationala trajao je u nekoliko faza, do konačne akreditacije 2013. godine. Prema statistikama, napravili smo to u rekordnom roku. ZŠEM je s AACSB akreditacijom ušao među 5 posto najboljih i tako Hrvatsku stavio na AACSB-ovu kartu svijeta, na što smo posebno ponosni.

Osobno mi je drago da sam imala priliku u tome sudjelovati te stečena međunarodna iskustva prenijeti u vrijeme kada je naša Agencija za znanost i visoko obrazovanje akreditacijske standarde postavljala prema europskim ESG standardima. Akreditacije su značajne za instituciju, no još su značajnije za studente jer im jamče veću prepoznatljivost na međunarodnom tržištu rada, međunarodnu razmjenu i nastavak obrazovanja.

