Prijave otvorene za tečaj “Training the Trainers”

“Training the Trainers”: novi besplatni tečaj za osposobljavanje na engleskom jeziku, upućen nastavnicima srednjih škola sa znanstvenim tehničkim smjerom čiji je cilj prenošenje specifičnih vještina i znanja u okviru sigurnosti i okoliša u pomorskom sektoru (pomorstvo i offshore). Glavni cilj tečaja je prenijeti učenicima srednjih škola, kroz svoje nastavnike, pojmove o sigurnosnim pitanjima u pomorskom polju, predviđajući njihovo razumijevanje najrelevantnijih primjenjivih praksi u upotrebi do danas.

Okoliš, pomorska industrija, brodogradnja, kibernetska sigurnost i ekstremni događaji na moru samo su neke od tema koje će se baviti tijekom različitih modula obuke. Tečaj se sastoji od nekoliko tematskih područja, organiziranih u četiri bloka od četiri sata, za ukupno 16 sati predavanja, održanih od strane međunarodnih stručnjaka na terenu. Sudjelovanje na tečaju “Training the Trainers” potpuno je besplatno zahvaljujući doprinosu Europske komisije.

Foto: Promo Moduli i kalendar lekcija:

SHIPS AND THE ENVIRONMENT- 5 listopada 2018, 14:30 – 18:30

ONBOARD SYSTEMS - 12 listopada 2018, 14:30 – 18:30

THE MARITIME INDUSTRY- 19 studenog 2018, 14:30 – 18:30

CONCEPTS OF I.T. ONBOARD- 26 studenog 2018, 14:30 – 18:30

Svaki učitelj može odabrati da pohađa jedan ili više tečajeva. Svako područje uključuje daljnje podteme.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Trstu

Za više informacija o tečaju i primjeni kliknite na sljedeći link.

Inicijativa je sufinancirana od strane Europske unije, kao dio projekta “Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea-ASSESS” (www.assess-project.com).