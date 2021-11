Ovaj mladi hrvatski poduzetnik proglašen je budućim liderom: 'Od benigne ideje stvorio sam biznis'

Neki mladi ljudi s novim idejama u 21. stoljeću, predstavljeni do sada u “Radaru”, svoju su karijeru gradili na vrhunskom obrazovanju koje su stekli na vrlo specijaliziranim akademskim ustanovama, među kojima su i one najbolje u svijetu. Drugi su, međutim, također uložili velik napor da se obrazuju o temama koje ih zanimaju i potrebne su im, ali su pritom odlučili zaobići klasični sustav visokog školstva te su sami preuzeli brigu za svoj osobni razvoj i napredak. To su često osobe posebno velikog samopouzdanja, koje uz to na njihovu putu vodi i izreka: “Neće svi koji preuzmu velik rizik na kraju biti i veliki dobitnici, ali će svi veliki dobitnici prethodno preuzeti velik rizik.”