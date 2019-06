Novi EY Svjetski poduzetnik godine Amerikanac Brad Keywell, hrvatski Infobip u svjetskom vrhu

Čelni čovjek tvrtke Uptake Technologies Inc., američki poduzetnik Brad Keywell koji se bavi softverskim rješenjima i prediktivnom analitikom, proglašen je novim EY Svjetskim poduzetnikom godine, a Hrvatsku i njezino poduzetništvo u završnici u subotu u Monte Carlu predstavljala je svjetski priznata IT tvrtka Infobip.

Titulu najboljeg EY Svjetskog poduzetnika godine Keywell je osvojio u konkurenciji 57 nacionalnih pobjednika iz 47 zemalja svijeta i tako postao devetnaesti poduzetnik kojem je kroz program revizorsko-konzultantske tvrtke EY pripala titula najboljeg svjetskog poduzetnika, priopćili su u nedjelju iz agencije Millenium promocija.

Brad Keywell, nakon što je uspješno pokrenuo šest tvrtki, od kojih je jedna i tvrtka Groupon, godine 2014. je osnovao Uptake Technologies Inc. Bave se osmišljavanjem softvera za prediktivnu analitiku, a danas surađuju sa desecima industrijskih tvrtki kojima pomažu odrediti kada neki dio opreme ne funkcionira ili će se pokvariti. Na inovativan način analiziraju podatke iz senzora na industrijskim strojevima i opremi, a zatim koriste znanstvene modele za predviđanje problema prije nego se pojavi.

Predviđanjem potencijalnih kriznih točaka u procesu, Uptake svojom analitikom poboljšava produktivnost i učinkovitost te upotrebom umjetne inteligencije izravno stvaraju poslovnu vrijednost. Od svog osnutka, Uptake Technologies, Inc. narastao je s 50 na 750 ljudi i postao najbrži start-up procijenjene vrijednosti od 2 milijarde dolara.

Novi EY Svjetski poduzetnik godine Brad Keywell, između ostaloga, osigurava kontinuiranu kulturu inovacija u tvrtki. To potiče njegovu sposobnost privlačenja vrhunskih talenata i poticanje kontinuiranog učenja, uključujući pokretanje programa Uptake U, internog programa obrazovanja i razvoja dostupnog svim zaposlenicima, navodi se u priopćenju.

“Poduzetništvo nije samo razbijanje kalupa, to je istovremeno i stvaranje novih načina da ostvarite svoje ideje i postignete željeno. Revolucija u prikupljanju podataka i prediktivni uvidi u procese koji ometaju globalnu proizvodnju tek su u povojima. Kao poduzetnik u ovom nastajućem, rastućem i neizbježnom prostoru, razmišljam o stvaranju dugoročno održivih rješenja za neke od najvažnijih gospodarskih i društvenih izazova na svijetu. Ponizan sam i zahvalan što je moj trud prepoznat i nagrađen na ovaj način“, izjavio je Brad Keywell nakon dodjele prestižne nagrade.

Hrvatski Infobip predstavio svoju poduzetničku priču

Kao i svake godine svjetska EY završnica okupila je renomirane svjetske poduzetnike, a Hrvatsku i njezino poduzetništvo predstavljali su svjetski priznati poduzetnici Silvio Kutić, Izabel Jelenić i Roberto Kutić iz tvrtke Infobip d.o.o., koji su u ožujku ove godine na petom domaćem izdanju proglašeni hrvatskim EY Poduzetnicima godine.

Kroz nastup na svjetskoj pozornici, predstavljajući svoje poduzetničke početke, globalne uspjehe i planove, Infobip je stekao veliki ugled među svjetskim kolegama. Naime, tvrtka je utemeljena 2006. u istarskom gradiću Vodnjana, a danas posluju na šest kontinenata kroz 61 ured u kojima zapošljavaju 1.500 ljudi.

Na svečanosti proglašenja EY Svjetskog poduzetnika godine u Monte Carlu bili su i drugi članovi hrvatske poduzetničke delegacije. Tako su u sklopu petodnevnog programa Emil Tedeschi, poduzetnik i predsjednik žirija domaćeg izdanja te Mate Rimac, također član žirija i prošli hrvatski EY Poduzetnik godine sudjelovali u panel raspravama i predavanjima.

„Osnivajući Infobip vjerovali smo da su pred nama velike stvari, a jedan od većih uspjeha je svakako proglašenje hrvatskim EY Poduzetnicima godine, a zatim dolazak na svjetsku završnicu. Proteklih smo dana svjedočili zaista iznimnim poslovnim pričama, a pobjednička nas je posebno nadahnula. Čestitamo kolegama jer svaki je rezultat na globalnom izazovnom tržištu vrijedan nagrade i priznanja, a mi znamo koliko je truda i predanog rada potrebno za uspjeh“, poručili su predstavnici Infobipa nakon proglašenje novog svjetskog EY Poduzetnika godine.

Nakon što je proglašenjem novog svjetskog pobjednika završio ovogodišnji program, EY Poduzetnik godine se već nastavlja na nacionalnoj i globalnoj razini. Već danas otvorene su prijave za šesto hrvatsko izdanje, a poduzetnike je moguće kandidirati putem službene web stranice programa EY Poduzetnik godine.

Infobip d.o.o. je globalna IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku (cloud) za poslovne korisnike. Također je najveća hrvatska IT kompanija po broju zaposlenih. Portfelj čine profesionalna rješenja za obradu i dostavu SMS i voice poruka, telefonskih poziva, push notifikacija, e-maila te poruka putem popularnih messaging aplikacija. Na popisu klijenata su društvene mreže, internetske kompanije, mobilne messaging aplikacije, banke, marketinške agencije i korporacije kao i neprofitne organizacije i javne ustanove. Tvrtka je osnovana 2006. u Vodnjanu. Od 2009. se razvija na međunarodnoj razini, utemeljenjem ureda i poslovanja u globalnim poslovnim središtima. Sjedišta tvrtke su u Londonu, Zagrebu i Puli. U studenom 2014. Infobip je objavio 1,8 milijuna eura investicije u infrastrukturu, sigurnost i zaštitu podataka. Po analizi ICTbusiness.info i tvrtke Bisnod, Infobip je bio najveći hrvatski izvoznik u IT sektoru u 2016.