'Kad nas je dohvatilo nefinancijsko izvještavanje, uhvatio nas je blagi užas'

Ako kupujete robu iz zemlje u kojoj postoji rad maloljetne djece ili rad pod nehumanim uvjetima možda je bolje da ne izaberete tog dobavljača, slikovito je pojasnio Ivan Vrban, glavni konzultant lokalne mreže ECG konzultanata (Economy for the Common Good, odnosno ekonomije za opće dobro), jedan od elemenata u ocjenjivanju poduzeća pri certificiranju poslovanja u skladu s ekonomskim modelom čiji je primarni cilj stvaranje općeg dobra, odnosno dobrog života za sve, na zdravome planetu.

Od 2017. je prema Zakonu o računovodstvu nefinancijsko izvještavanje obvezno za tvrtke veće od 500 zaposlenika, a sukladno prijedlogu koji je u visokoj fazi usvajanja u Europskoj komisiji do 2027. će biti obvezno za sva poduzeća.

- Kad nas je ovo dohvatilo, uhvatio nas je blagi užas. Uslijedilo je kopanje po tuđim izvještajima, traženje što oni to rade – opisala je svoj susret s nefinancijskim izvještavanjem jedna bivša korporativna menadžerica, a sad društvena poduzetnica iz publike koja je slušala predavanje „Ekonomija za opće dobro – ECG“ u organizaciji Zadruge za etično financiranje u zagrebačkom Wespa Spacesu.

Zadruga za etično financiranje predstavila je klijentima uslugu mjerenja i praćenja društvenog, ekonomskog i okolišnog utjecaja poduzeća prema međunarodnoj metodologiji Economy for the Common Good (ECG) – alatu za sustavno kvantificiranje održivosti poslovanja poduzeća koji prikazuje u kojoj se mjeri tvrtka vodi vrijednostima ljudskog dostojanstva, solidarnosti i društvene pravde, održivosti okoliša, transparentnosti i suodlučivanja.

- Prema istraživanju koje je provedeno u Austriji 90 posto ispitanika želi alternativnu ekonomiju. Jedan od tih modela je ekonomija za opće dobro, holistički pristup ekonomiji u kojem nema sraza s etikom, okolišem i društvom – pojasnio je u uvodnom „podcastu“ Christian Felber, autor metode ECG i predavač na Bečkom sveučilištu za ekonomiju i poslovanje.

Temelj ove metodologije je 20 tema na osnovi kojih se procjenjuje usklađenost poslovanja s vrijednostima općeg dobra.

- Kako to raditi ako ste tvrtka? Reći da ste zalili cvijeće ili dali 20.000 kuna lokalnoj zajednici? Time niste napravili sve što ste mogli. Alatom koji to kvantificira napravi se dubinska analiza poslovanja tvrtke da vidite gdje ste. Praksa pokazuje da se nakon primjene ECG-a, osim unapređenja međuljudskih odnosa, stvara motivacija zaposlenika, dublja komunikacija s partnerima, a poduzeće postaje konkurentnije na tržištu i održivije – uvjerava Ivan Vrban, glavni konzultant lokalne mreže ECG konzultanata metodu prema kojoj je u EU dosad certificirano oko 1000 tvrtki.

Zapravo je osnovni cilj održivost poslovanja za koju autori metode smatraju da je moguća isključivo ako se posluje u skladu s vrijednostima općeg dobra.

- Od 2014. to pokušavamo uključiti u svoj rad, taj model ekonomije implementirati kao ključ odlučivanja u financiranju banke. Čak 98,5 posto svih bankarskih investicija nije održivo prema metodologiji ECB. Hoćemo li reći da ćemo biti ambiciozni i smanjiti neodrživost na 70 ili 30 posto? Ali ako niste održivi 100 posto, onda – niste održivi uopće. Moramo potpuno promijeniti paradigmu i ciljeve razvoja, želimo znati da će naša ekonomija postojati za pet, deset ili 500 godina, a to sada nije slučaj – poručio je Goran Jeras, upravitelj Zadruge za etično financiranje koja već godinama pokušava u Hrvatskoj osnovati etičnu banku prema principima u skladu s kojima posluju etične banke u Europi i svijetu.

Tvrtka može skupiti i negativne bodove ako ne posluje u skladu sa zakonom ili krši dostojanstvo zaposlenika, klijenata ili poslovnih partnera, a negativni bodovi poništavaju pozitivne. Međunarodni certifikat traje dvije godine, izdaju se preporuke za poboljšanja pa se u izvještavanju vidi napredak.

- Nije ideja klijentu napuhati ECG izvještaj, a da nije istinit – zaključio je Vrban.

Trošak certificiranja ovisi o veličini i složenosti firme, a satnica se razlikuje po lokalnim tržištima. U Njemačkoj je iznimno visoka - 150 do 200 eura po satu, no na hrvatskom tržištu se certificiranje provodi po cijeni od 20.000 do 50.000 kuna za male i srednje firme, ovisno o kompleksnosti poslovanja.