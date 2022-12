Alex Lazinica: Rumunjsku smo odabrali jer se tamo burger-scena tek širi

Veliki događaji nanizali su se za Submarine Burger, naš vodeći lanac burger-restorana. Od lani je Submarine prisutan u Rumunjskoj s dark kitchenom koji je funkcionirao isključivo putem platforme Glovo, no sada su otvorili tri restorana u Bukureštu. To ulaganje vrijedno je milijun i pol eura. To je nastavak uzlazne putanje ove naše trgovačke marke koja bilježi i kontinuirane kulminacije. Velika je vijest bila prije tri godine formiranje The Garden grupe uz pomoć AZ mirovinskog fonda, a ovog mjeseca većinski udio u tvrtki Yellow Submarine, koja je nositelj trgovačke marke Submarine, došao je u vlasništvo fonda rizičnog kapitala Prosperus Growth.