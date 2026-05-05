WhatsApp uskoro prestaje raditi na ovim mobitelima: Ako ne reagirate na vrijeme, ostat ćete bez svega

WhatsApp uskoro uvodi važnu promjenu koja će utjecati na dio korisnika Android uređaja. Od 8. rujna 2026. aplikacija više neće raditi na starijim verzijama operativnog sustava, što znači da će podrška biti ograničena isključivo na uređaje s Androidom 6 ili novijim.

Informaciju je objavio portal WABetaInfo, a iz same aplikacije već stižu obavijesti korisnicima koje se promjena tiče. Oni koji na vrijeme ne reagiraju mogli bi ostati bez pristupa aplikaciji, ali i bez svojih podataka, prenosi Fenix. Kako bi izbjegli probleme, korisnicima se savjetuje da prije roka naprave sigurnosnu kopiju razgovora, bilo putem Google Drivea ili lokalno na uređaju.

Time se osigurava da se poruke, fotografije i ostali sadržaj mogu kasnije vratiti na novi ili ažurirani uređaj. Drugi korak je provjera može li se postojeći uređaj nadograditi na noviju verziju Androida, a ako to nije moguće, jedina opcija ostaje prelazak na noviji model.

Bez tih koraka, aplikacija nakon rujna jednostavno više neće funkcionirati na starijim uređajima. Važno je napomenuti da ova promjena ne pogađa korisnike Apple uređaja. WhatsApp će i dalje raditi na iPhoneima s iOS-om 15.1 ili novijim, kao i na iPadima s odgovarajućim iPadOS sustavom.

Razlog za ukidanje podrške starijim verzijama Androida leži u tehnološkom razvoju same aplikacije. Nove funkcije zahtijevaju snažniji hardver i moderniji softver, dok stariji sustavi često ne mogu pratiti takve zahtjeve. Zbog toga razvojni timovi postupno odustaju od podrške zastarjelim platformama kako bi mogli uvoditi nove mogućnosti i poboljšati sigurnost aplikacije.