VIDEO Kupci ovog SUV modela većinom su privatne osobe: Evo zašto je novi VW Tiguan ovogodišnji hit

Novi Volkswagen Tiguan među onim je automobilima čije su se količine raspoložive za ovu godinu većim dijelom rasprodale još prije službenog početka prodaje noviteta. Još je važniji podatak da su njegovi kupci najvećim dijelom privatne osobe, građani, a ne tvrtke. Razloga za takvu pomamu kupaca ima više – od početne cijene od konkurentnih 35.770 eura (za izvedbu 1,5 eTSI DSG Life), preko činjenice da se ipak radi o najtraženijem segmentu u Europi, pa do odlično složene ponude motora i opreme. Tiguan je globalno najprodavaniji Volkswagenov model. Treća generacija Tiguana najprije nas je oduševila svojim baznim izdanjem – bogato je opremljeno i pohvalnih performansi bez obzira na to što se radi o početnoj inačici. Sada smo, pak, testu podvrgnuli drugu stranu palete: raskošan Tiguan 2,0 TDI DSG 4Motion R-Line. Taj je motor sa svojih 195 konjskih snaga gotovo najsnažniji u Tiguanovoj gami. Dolazi po cijeni od 51.613 eura, ako gledamo Elegance paket opreme, odnosno 53.629 eura ako je na njemu oznaka R-Line. Snažniji od njega samo je čistokrvni R benzinac od 320 konja.

Turbodizelski 2,0 TDI motor nove generacije srce je, dakle, testnog automobila dovoljno prostranog da udovolji obiteljskim potrebama – pa i kad obitelj treba povesti na putovanje izvan mjesta stanovanja – no ujedno je dovoljno kompaktan da svakodnevno probijanje kroz gradski promet ne predstavlja problem, pogotovo uz svu silu inteligentnih sustava pomoći vozaču. Prostora i na stražnjim sjedalima ima dovoljno, ne bi trebalo biti skučeno ni visokim osobama, a putnicima straga na raspolaganju je zasebna klimatizacija (automobil ima trozonsku automatsku klimu). Za odlaganje manjih predmeta korisni su i džepovi na poleđini prednjih sjedala. U prtljažnik pravilnog oblika i niskog utovarnog praga stane od 652 do 1650 litara. Novi je Tiguan porastao u svim smjerovima te je sada 453,9 cm dug, 184,2 cm širok i 164 cm visok, uz 268 cm razmaka među osovinama. Upravo mu te mjere – uz dobru arhitekturu – osiguravaju prostran putnički i prtljažni prostor. Ručica 7-stupanjskog DSG automatiziranog mjenjača s dvostrukom spojkom premještena je na stup multifunkcionalnog upravljača, po uzoru na Volkswagenove električne ID modele. Dobro je to rješenje. Mjenjač brzih i neprimjetnih izmjena stupnjeva prijenosa tako je na dohvat ruke, položaj je logičan pa vrijeme za prilagodbu većini vozača nije ni potrebno. S druge strane, u dnu središnje konzole otvorio se prostor za pohranu sitnica, kao i za bežično punjenje mobitela. Ne manje bitno, čitav prostor sada djeluje prozračnije, elegantnije. Novina je i MIB4 – okrugli izbornik kojim se upravlja atmosferom u automobilu, glasnoćom i izborom profila vožnje.

Centralni zaslon skladno se nadovezuje na digitalni kokpit, ali i na head-up zaslon i glasovno upravljanje povezano s umjetnom inteligencijom Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Zvijezda interijera ipak je infotainment zaslon Discover Pro Max, serijski 12,9-inčni, a ide do 15", odnosno dijagonale do 38 cm. Upravo je takav u testnom Tiguanu. Poznat nam je iz modela ID.7, gdje smo ga već hvalili jer je intuitivan, prilagodljiv te brzog odziva. Novi koncept rada s gornjom i donjom trakom uvelike olakšava pristup važnim funkcijama. Centralni zaslon skladno se nadovezuje na digitalni kokpit, ali i na head-up zaslon i glasovno upravljanje povezano s umjetnom inteligencijom.

Osnovni dojam koji prevladava u Tiguanu je – robusnost. Automobil djeluje čvrsto, moćno, u vožnji je stabilan bez obzira na povišenu karoseriju, za što zasluge idu vrhunskom podvozju. Ne treba naglašavati, snažan dizelaš ima gotovo trenutačan odziv, pa dozvoljava i prilično dinamičnu vožnju. Na autocesti mu, pak, odgovara smireno krstarenje, pri čemu primjećujemo vrlo dobru zvučnu izolaciju. Postiže maksimalnih 220 km/h, a tijekom testa ovaj SUV model s pogonom na sva četiri kotača, težak 1814 kilograma, u prosjeku nam je trošio 6,8 l/100 km.

Ručica 7-stupanjskog DSG automatiziranog mjenjača s dvostrukom spojkom premještena je na stup multifunkcionalnog upravljača Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Već u osnovnom Tiguanu serijski, među ostalim, stiže digitalna instrumentna ploča, radio, kamera za vožnju unatrag, paket Assistance, automatski klima-uređaj, LED svjetla (uz doplatu na raspolaganju su vrhunska IQ.Light HD Matrix svjetla, kakav je imao testni primjerak)... Više stavki opreme novi je Tiguan povukao iz premium modela Touarega, pa je sada i u njemu opcijski dostupna automatska vožnja u parkirna mjesta, adaptivni vozni postroj, funkcija masaže za prednja sjedala... Naravno, neke od tih stavki imao je naš testni Tiguan, kako bi komfor bio na maksimalnoj razini. No, i bez doplata R-Line Tiguan ima toliko high-tech elemenata da ih je ovdje nemoguće samo i pobrojiti. Valja spomenuti barem pomoć pri promjeni vozne trake, automatsko održavanje razmaka, Car2X Safety sustav, elektroničko podešavanje ovjesa, Front Cross Traffic Assist, Park Assist Plus, kameru za vožnju unatrag, sustav prepoznavanja prometnih znakova, ali i onaj koji će reagirati na pješake i bicikliste, termoizolacijska stakla...