FOTO Novi početak za Audi: vozili smo A5, nasljednika uspješnog modela A4. Evo dojmova

Uoči izlaska na tržište nasljednika popularnog modela A4, na cestama Azurne obale imali smo priliku isprobati dvije našim vozačima najzanimljivije izvedbe novog Audija A5 – dizelaša od 204 konjske snage i moćnu S5 inačicu. Iako ne treba posebno naglašavati dinamičnost sportskoga S5, nužno je reći da je ova poslastica do u detalje posložena kako bi ugodila najzahtjevnijim vozačima. Na komande vozača reagira trenutačno, zavojite se ceste drži kao da je s njom srasla, ubrzava strelovito, a vožnja je pritom tako jednostavna da smo na mahove gotovo zaboravili da smo u sportskom automobilu s rasnih 367 konja. No, podsjetila nas je njegova okretnost i lakoća kojom ubrzava bez obzira na konfiguraciju ceste. Moćan pogon temelji se na 3,0-litrenom V6 TFSI motoru, s optimiziranim procesom izgaranja. Prvi put ima turbopunjač s varijabilnom geometrijom turbina (VTG) i tehnologijom MHEV plus. Revidirani S tronic mjenjač s dvije spojke ovdje je osmišljen za veći okretni moment, a također smanjuje masu na prednjoj osovini i poboljšava agilnost. Djelomična elektrifikacija s pomoću novog 48V sustava MHEV plus smanjuje emisije CO2 preko komponenti elektrificiranog pogona i odličnih performansi rekuperacije. Serijska upotreba quattro sport diferencijala s vektorskom raspodjelom okretnog momenta u kombinaciji s prilagodljivim pogonom na sve kotače prilagođena je za bočnu dinamiku na najvišoj razini, navodi njemački proizvođač. Nakon testne rute u limuzinskom Audiju S5, po zavojitim cestama natopljenima kišom, možemo se samo složiti s tim.

No, palac gore u potpunosti zaslužuje i običnija izvedba Audija A5, dizelaš kojega smo isprobali u karavanskoj Avant inačici. Ne plijeni agresivnim detaljima kao razmetljivi mu S5 brat, ali i ‘civilni’ A5 svojevrsno je dizajnersko remek djelo: savršenih proporcija; tradicionalnih, a modernih linija; elegantan i dinamičan u isto vrijeme. Očito je, na dizajnu se dosta radilo kako bi se A5 pomaknuo u višu srednju klasu, a vidljivo je to i u unutrašnjosti – dizajn, materijali, tehnologija, oprema, sve je na višoj razini nego što je to bilo u prethodnom modelu. Pogotovo u izvedbi s trećim MMI zaslonom, onim 10,9” ispred suvozača, koji dolazi kao opcija. Novo korisničko iskustvo u Audiju A5 temelji se na 1,2 verziji E arhitekture elektronike. Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i koristi se OLED tehnologijom. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita vidljive dijagonale zaslona od 11,9 inča i 14,5-inčnog MMI dodirnog zaslona. Novi A5 ima head-up zaslon koji se može konfigurirati, vozač ovdje prvi put može funkcijama infotainment sustava upravljati i putem head-up zaslona, smješten u odličnom sjedalu. No, ergonomija je uzorna i dalje od raskošnih sjedala – sve su komande na dohvat ruke, kratka ručica DSG mjenjača prirodno leži pod dlanom, vrlo brzo smo se za volanom osjećali kao da smo dio automobila. Ili da je on dio nas… Omjer dinamike i udobnosti za nas je ovdje potpuno pogođen. Nešto tvrđi ovjes odgovara nam u vozačkom smislu, ali pritom ni najmanje nije ugrožena udobnost, čak ni ona putnika na stražnjoj klupi. Prostora također, čini nam se, ima osjetno više nego u prethodniku, modelu A4, koji je Audijev dugogodišnji prodajni bestseller. Novi su A5 modeli duži i širi. Izmijenjenih proporcija, A5 se diči dugim međuosovinskim razmakom, velikim kotačima i spuštenom, sportskom karoserijom.

Vratimo se pogonu. Isprobani 2,0 TDI s 204 konjske snage postavlja nove standarde u modelu A5 zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Ovaj dvolitreni motor razvija moment od 400 Nm između 1750 i 3250 o/min. Dostupan je s mjenjačem s dvije spojke te pogonom na prednje kotače ili quattro pogonom s ultra tehnologijom. Za povećanje učinkovitosti i komfora, motor je djelomično elektrificiran s pomoću novog 48 V sustava MHEV plus. Odziv mu je uzoran, rad i zvuk motora uglađeni. Naravno, nešto je i u odličnoj zvučnoj izolaciji no, generalno, dizelaš je na našoj testnoj ruti također suvereno grabio preko svih izazova koje smo pred njega postavili. Limuzinski Audi A5 s dizelskih 204 KS košta od 55.055 eura (58.074 eura uz quattro pogon), a dizelskom karavanu A5 Avant 40 TDI S tronic cijena je 57.394 eura.

Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i koristi se OLED tehnologijom Foto: Audi

Učinkoviti motori obitelji Audi A5 pokrivaju, dakle, veliki raspon: od konvencionalnih modela ulazne razine do komfornih verzija za veće udaljenosti i dinamičkih sportskih vozila. Početni motor je benzinski 2,0 TFSI sa 150 konjskih snaga – na kojega se odnosi početna cijena - a isti motor dostupan je i u opciji s izlaznom snagom od 204 KS. Ovaj TFSI motor opremljen je turbopunjačem s turbinom varijabilne geometrije i radi s izmijenjenim procesom izgaranja koji je posebno štedljiv pod djelomičnim opterećenjem. Turbak s četiri cilindra stiže s mjenjačem s dvije spojke. Ulazna varijanta ima pogon na prednje kotače dok je varijanta od 204 konja dostupna uz pogon na prednje kotače ili s quattro pogonom.

Podsjetimo, Audi s ovim novitetom uvodi novost u princip imenovanja svojih modela, na način da će neparni broj u nazivu ubuduće imati modeli pogonjeni novom generacijom učinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem, dok će parni brojevi biti rezervirani za električne automobile. Kako njemačka srednje velika premium limuzina i karavan imaju benzinsko i dizelsko srce, naziv modela s novom je generacijom promijenjen iz A4 u A5. Nasljednik ikone premium segmenta tako u ponudu ulazi 30 godina nakon prvog Audi A4 modela. Novi A5 već se može naručiti, po cijeni od 45.819 eura za limuzinu, odnosno od 48.067 eura za karavanski A5 Avant. Prvi primjerci u Hrvatsku stižu početkom prosinca. Novi Audi A5 proizvodi se u Neckarsulmu.