Najbrže rastuća zemlja svijeta ima 'pakleni' plan. Ovako namjeravaju privući bogate američke igrače

Indija planira ublažiti zakone o nuklearnoj odgovornosti kako bi ograničila kazne povezane s nesrećama za dobavljače opreme, što je potez usmjeren prema privlačenju američkih tvrtki koje su se do sada odupirale zbog rizika od neograničene odgovornosti, prenosi Reuters. Ovaj prijedlog vlade premijera Narendre Modija dio je šireg plana za povećanje kapaciteta proizvodnje nuklearne energije, koji bi trebao biti povećan 12 puta na 100 gigavata do 2047. godine, a također ima cilj ojačati Indiju u trgovinskim i carinskim pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Nacrt zakona koji je pripremilo Ministarstvo za atomsku energiju uklanja ključnu odredbu Zakona o nuklearnoj odgovornosti za štetu iz 2010. godine, koja je dobavljače izlagala neograničenoj odgovornosti u slučaju nesreće, rekli su izvori. Ministarstvo za atomsku energiju, ured premijera i Ministarstvo financija nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

"Indiji je potrebna nuklearna energija, koja je čista i neophodna", rekao je Debasish Mishra, glavni direktor za rast u Deloitte South Asia te dodao, "ograničenje odgovornosti uklonit će glavnu zabrinutost dobavljača nuklearnih reaktora."

Izmjene su u skladu s međunarodnim standardima, koji operatore čine odgovornima za sigurnost, a ne dobavljače nuklearnih reaktora. New Delhi se nada da će ove izmjene smanjiti zabrinutost američkih tvrtki poput General Electric Co (GE.N) i Westinghouse Electric Co, koje su se dosad držale po strani zbog rizika od neograničene odgovornosti u slučaju nesreća. Analitičari ističu da je usvajanje izmjena zakona ključno za pregovore između Indije i SAD-a o trgovinskom sporazumu koji bi trebao povećati bilateralnu trgovinu na 500 milijardi dolara do 2030. godine, u odnosu na 191 milijardu dolara prošle godine. Modijeva vlada vjeruje da će izmjene biti usvojene tijekom monsunskog zasjedanja parlamenta, koje počinje u srpnju, prema izvorima.

Prema prijedlogu izmjena, pravo operatera na naknadu štete od dobavljača u slučaju nesreće bit će ograničeno na iznos ugovora, a također će biti određeno vremenskim razdobljem koje će biti definirano u ugovoru. Trenutno zakon ne postavlja ograničenje za iznos naknade koju operater može zahtijevati od dobavljača, niti razdoblje u kojem dobavljač može biti odgovoran.

Zakon proizašao iz katastrofe u Bhopalu

Indijski zakon o nuklearnoj odgovornosti iz 2010. godine nastao je kao posljedica katastrofe u Bhopalu 1984. godine, koja je bila najteža industrijska nesreća u povijesti, a dogodila se u tvornici američkog multinacionalnog koncerna Union Carbide Corp. Više od 5.000 ljudi je poginulo. Union Carbide je 1989. godine pristao na izvanparničnu nagodbu s odštetom od 470 milijuna dolara. Trenutni zakon o odgovornosti u praksi je isključio zapadnoeuropske kompanije s velikog tržišta i izazvao napetosti u odnosima između SAD-a i Indije, nakon što su 2008. godine postigli dogovor o nuklearnoj suradnji. Također, američke kompanije su se našle u nepovoljnom položaju u odnosu na ruske i francuske tvrtke čiju odgovornost u slučaju nesreće pokrivaju njihove vlade.

Nacrt zakona također predlaže niži limit odgovornosti za operatore malih reaktora od 58 milijuna dolara, dok se očekuje da limit za operatore velikih reaktora, koji trenutno iznosi 175 milijuna dolara, neće biti promijenjen, rekla su tri izvora. Indija veliki fokus stavlja na nuklearnu energiju kako bi zadovoljila rastuće energetske potrebe, a da pritom ne ugrozi svoje obveze prema neto nuli, pri čemu planira omogućiti privatnim indijskim tvrtkama izgradnju tih elektrana. Indijski konglomerati poput Reliance Industries (RELI.NS), Tata Power (TTPW.NS), Adani Power (ADAN.NS) i Vedanta Ltd (VDAN.NS) razgovarali su s vladom o ulaganju oko 5,14 milijardi dolara svaka u ovaj sektor.

($1 = 85,6320 indijskih rupija)