Nova davanja: Po staroj cijeni samo s lagera. Ovi auti u Hrvatskoj poskupljuju i 20 posto

Nakon puštanja probnog balona tijekom ljeta, a potom i proglašavanja novih carina na kineske električne automobile trajnom mjerom nužnom za zaštitu europskih proizvođača, situacija je, čini se, zacementirana. Europa je dodatnim nametom opteretila električne automobile uvezene iz Kine, uz objašnjenje da Kina pretjerano subvencionira svoje proizvođače, pa njihovi auti na europskom tlu mogu postići znatno nižu cijenu od europskih proizvoda, čime su im nelojalna konkurencija. Nove carine stigle su netom nakon što je kineska automobilska industrija za ostatak ove te za iduću godinu najavila snažniji iskorak na europsko tržište automobila.

Prisjetimo se, Europska komisija prije donošenja ove odluke istraživala je kineske državne potpore proizvođačima električnih vozila. Cilj je bio utvrditi jesu li kineske cijene električnih vozila umjetno niske zbog državnih subvencija te jesu li tako naštetile europskim proizvođačima. Javni novac otkriven je posvuda, rekli su tada europski dužnosnici, od iskopavanja sirovina potrebnih za proizvodnju baterija do brodskih službi angažiranih da prevezu gotove aute do Europe. Stoga je Europska unija podigla carine na električne automobile uvezene iz Kine. Dodatne carine u visini između 17,4 i 38,1 posto primjenjivat će se povrh postojeće EU carine od deset posto, što dovodi najvišu ukupnu stopu do gotovo 50 posto. Nije svakom proizvođaču odrezana ista stopa carine. Iz Europske su komisije svojevremeno kazali da na visinu carine utječe i koliko je koji od kineskih proizvođača surađivao s europskim istražiteljima. Rekli bismo da je bitno bilo i koliko je tko od Kineza povezan s europskom industrijom. Neki su, naime, europski proizvođači u Kini otvorili tvornice, pojedini europski brendovi sad su u kineskom vlasništvu… Dakle, nije jednostavno. Kako bilo, nove carine sad su tu, i nisu za sve iste. Stoga nije lako ni reći koliko će koji od "kineza" u Europi s novim carinama biti skuplji. Također, o tim se carinama govorilo dovoljno rano da su se pojedine tvrtke mogle pripremiti bar za prvo vrijeme i uvesti u Europu određen broj vozila koje će i dalje prodavati po starim cijenama. Koliko je takvih automobila još na raspolaganju i koliko će novi koji u Hrvatsku stignu iz Kine biti skuplji?

"Trenutačno na zalihama imamo određene količine električnih automobila koje možemo ponuditi po starim cijenama, odnosno cijenama bez dodatnih carina. Riječ je o modelima kao što su MG ZS EV i MG5 EV, kao i o ograničenom broju modela MG4 Electric. Zalihe su ograničene", kazuju iz tvrtke MG Hrvatska. Auto Hrvatska, pak, u ponudi ima vozila kineske grupacije Dongfeng Motor. Riječ je o električnim vozilima, ali nude i vozila s klasičnim motorima. No, dodatne se carine primjenjuju samo na osobna vozila s električnim pogonom. Takvih vozila Auto Hrvatska na lageru ima svega nekoliko i još uvijek se mogu dobiti po starim cijenama. Riječ je o modelima Seres 5 i Seres 3 te lakim dostavnim vozilima DFSK. Nove cijene objavit će kad prodaju vozila koja imaju sa starim carinama.

– Na vozila grupacije Dongfeng primjenjivat će se dodatna carina, odnosno kompenzacijska pristojba od 20,7% pa je realno očekivati povećanje krajnje cijene za 15-20%. Sigurno da nove (više) cijene neće pomoći prodaji. Naime, dio vozila s porijeklom iz Kine ostvario je korektne prodajne rezultate upravo i zbog svoje dostupnosti hrvatskom kupcu. S novim davanjima, neće se moći održati ista razina cijena, odnosno cijene će rasti i posljedično učiniti vozila manje dostupnim hrvatskim kupcima – rekao je Goran Banđen, voditelj programa uvozništva tvrtke Auto Hrvatska Automobili d.o.o.

Zbog novih carina, iz MG-a očekuju umjeren porast cijena koji će se kretati između 5% i 10% za određene modele. "Izravno će biti pogođen vrlo mali broj vozila. Iako će doći do blagog porasta cijena električnih vozila, vjerujemo da to neće značajno utjecati na interes kupaca za električna vozila, uključujući ona proizvedena u Kini. U tvrtki MG Hrvatska usmjereni smo na pružanju izvrsne vrijednosti za novac, što naši kupci i prepoznaju. Nudimo visokokvalitetna električna vozila s naprednim tehnologijama i konkurentnim značajkama u svojoj klasi, što ih čini privlačnima i u kontekstu promjena cijena. Osim toga, mnogi kupci u Hrvatskoj već prepoznaju dugoročne koristi električnih automobila, poput ušteda na gorivu i održavanju, kao i pozitivnog utjecaja na okoliš. Vjerujemo da će ti čimbenici ostati ključni u donošenju odluke o kupnji", kažu iz tvrtke MG Hrvatska.

Dalje navode da ostaju predani svojoj misiji da e-mobilnost učine dostupnom i pristupačnom svima, te vjeruju da će hrvatski građani nastaviti pokazivati interes za tehnologije koje donose uštede i pozitivne utjecaje na okoliš. "Nastavit ćemo raditi na tome da električne automobile približimo potrošačima kroz razne pogodnosti i fleksibilne modele financiranja. Osim toga, vjerujemo da će u budućnosti postojati dodatne mogućnosti i poticaji na državnoj razini koji će podržati rastući trend e-mobilnosti u Hrvatskoj", stav je tvrtke MG Hrvatska. Iz Auto Hrvatske su nešto oprezniji. "Tržište električnih vozila (BEV) za prvih devet mjeseci ove godine je svega 3%. Uz ograničavanje ponude, teško da možemo očekivati veći udio električnih vozila na tržištu odnosno jačanje e-mobilnosti. Za jačanje e-mobilnosti uz razvijenu infrastrukturu te jasnu politika subvencioniranja neophodni su i proizvodi (vozila) uz pristupačne cijene za krajnjeg korisnika", zaključuje Goran Banđen.