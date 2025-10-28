Ova firma svakom je zaposleniku isplatila bonus od 563 eura: 'Što bolji rezultati, nagrade su veće'

Tijekom financijske godine 2024./2025. zaposlenicima u hrvatskim trgovinama isplaćeno je više od 1,13 milijuna eura bonusa, priopćili su iz JYSK-a. Iz danskog lanca za namještaj i opremanje doma tvrde kako je time nastavljena praksa nagrađivanja zaposlenika i jačanja kulture priznanja u maloprodaji, s obzirom na to da je ulaganje u ljude jedan od ključnih prioriteta kompanije.

Među trgovinama koje su u ovoj financijskoj godini ostvarile najviše rezultate, prvo mjesto zauzela je trgovina JYSK-a u Galeriji Bakar na Kukuljanovu, s ukupno isplaćenim bruto bonusom u visini od 67.020,17 eura. To znači da je svaki zaposlenik ove lokacije u prosjeku ostvario dodatnih 563,19 eura mjesečno na redovnu plaću.

Na drugom mjestu nalazi se Slavonski Brod, koji tradicionalno potvrđuje svoju poziciju među najuspješnijim trgovinama u Hrvatskoj, s ostvarenim bruto bonusom od 55.124,75 eura. Treće mjesto ove je godine zauzeo Labin, s ukupno isplaćenih 39.707,42 eura bruto bonusa.

-U JYSK-u bonusi nisu ograničeni fiksnim iznosom – što su bolji rezultati, to su veće nagrade. Naš cilj je stvoriti okruženje u kojem svaki zaposlenik zna da njegov trud otvara sjajne mogućnosti i doprinosi zajedničkom uspjehu - izjavio je Nikola Šušnjar, Retail Manager i član Uprave JYSK-a u Hrvatskoj.

Dodaje kako JYSK kontinuirano ulaže u edukacije, razvoj karijera i wellbeing inicijative poput JYSK life club projekta, koji podržava ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Iz JYSK-a najavljuju i daljnji intenzivan razvoj i širenje mreže trgovina u Hrvatskoj. Nedavno je obilježen važan jubilej – otvorena je 70. trgovina u zemlji, a kompanija je najavila daljnju ekspanziju s planom otvaranja još šest novih lokacija do kraja financijske godine. Trenutačno JYSK u Hrvatskoj zapošljava 677 radnika, a s najavljenim otvaranjem novih trgovina planirano je i stvaranje dodatnih 40 radnih mjesta.