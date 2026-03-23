ODVRATNO!

Ogromna greška koja kupaonicu pretvara u rasadnik bakterija: Držite li i vi ručnike na ovom mjestu?

23.03.2026.
u 19:00

Znanstvenici već desetljećima znaju za ovaj fenomen, no tek su novija istraživanja, uz pomoć laserske tehnologije, jasno pokazala koliko se takve čestice mogu proširiti

Iako većina ljudi kupaonicu povezuje s higijenom, pojedine navike mogu imati suprotan učinak. Jedna od njih odnosi se na mjesto na kojem držimo ručnike – detalj o kojem rijetko razmišljamo, a koji može igrati važnu ulogu u širenju bakterija.

Naime, prilikom ispiranja WC školjke dolazi do pojave tzv. “toaletnog oblaka” – sitnih, oku nevidljivih kapljica koje sadrže čestice iz urina i izmeta. Te kapljice šire se zrakom i mogu završiti na površinama u blizini, uključujući i ručnike ako su obješeni iznad ili blizu školjke, piše Hunker.

Znanstvenici već desetljećima znaju za ovaj fenomen, no tek su novija istraživanja, uz pomoć laserske tehnologije, jasno pokazala koliko se takve čestice mogu proširiti. Ako je poklopac WC-a podignut, aerosol se može podići i nekoliko desetaka centimetara u zrak te zahvatiti prostor iza i oko školjke.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da držanje ručnika iznad WC-a nije higijenski. Umjesto toga, preporučuje se da se ručnici postave što dalje od školjke, idealno uz umivaonik, gdje je manja vjerojatnost kontaminacije.

Dodatna mjera zaštite je spuštanje poklopca WC školjke prije ispiranja, čime se značajno smanjuje širenje kapljica. Također, važno je redovito prati ručnike i održavati čistoću perilice rublja kako bi se uklonile eventualne bakterije.

Iako svaka kapljica ne mora sadržavati štetne mikroorganizme, ovakav način širenja bakterija predstavlja potencijalni rizik. Upravo zato male promjene u svakodnevnim navikama – poput pravilnog odlaganja ručnika – mogu imati velik utjecaj na ukupnu higijenu u domu.

higijena kupaonica Barkod

Hrvatske igre na platformi Steam
TRANSFORMACIJA DOMAĆIH STUDIJA

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

Samsung Galaxy S26 Ultra – genijalni trik privatnosti podiže dojam Android šampiona

Ove godine Galaxy S26 Ultra ne donosi pregršt hardverskih noviteta, no i dalje je to izvrstan veliki mobitel koji je jako dobro zaokružen na svim poljima i oličenje je visokog standarda na koji uvijek možete računati. Ima brže punjenje baterije nego lani, kamere koje sada propuštaju više svjetla i bolje snimaju po noći, najbolji Android čipset, izvrstan i pouzdan softver i čak sedmogodišnju softversku podršku, a najviše se priča o prvom "privatnom" ekranu na mobitelima jer doslovce možete blokirati da vam netko čita ekran iz bočnog kuta...

