Ogromna greška koja kupaonicu pretvara u rasadnik bakterija: Držite li i vi ručnike na ovom mjestu?

Iako većina ljudi kupaonicu povezuje s higijenom, pojedine navike mogu imati suprotan učinak. Jedna od njih odnosi se na mjesto na kojem držimo ručnike – detalj o kojem rijetko razmišljamo, a koji može igrati važnu ulogu u širenju bakterija.

Naime, prilikom ispiranja WC školjke dolazi do pojave tzv. “toaletnog oblaka” – sitnih, oku nevidljivih kapljica koje sadrže čestice iz urina i izmeta. Te kapljice šire se zrakom i mogu završiti na površinama u blizini, uključujući i ručnike ako su obješeni iznad ili blizu školjke, piše Hunker.

Znanstvenici već desetljećima znaju za ovaj fenomen, no tek su novija istraživanja, uz pomoć laserske tehnologije, jasno pokazala koliko se takve čestice mogu proširiti. Ako je poklopac WC-a podignut, aerosol se može podići i nekoliko desetaka centimetara u zrak te zahvatiti prostor iza i oko školjke.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da držanje ručnika iznad WC-a nije higijenski. Umjesto toga, preporučuje se da se ručnici postave što dalje od školjke, idealno uz umivaonik, gdje je manja vjerojatnost kontaminacije.

Dodatna mjera zaštite je spuštanje poklopca WC školjke prije ispiranja, čime se značajno smanjuje širenje kapljica. Također, važno je redovito prati ručnike i održavati čistoću perilice rublja kako bi se uklonile eventualne bakterije.

Iako svaka kapljica ne mora sadržavati štetne mikroorganizme, ovakav način širenja bakterija predstavlja potencijalni rizik. Upravo zato male promjene u svakodnevnim navikama – poput pravilnog odlaganja ručnika – mogu imati velik utjecaj na ukupnu higijenu u domu.