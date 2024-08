Koliko ćete platiti za registarske pločice po narudžbi, a koliko po izboru: I do 400 eura ako ih želite žurno

Zaljubljenici u automobile znaju da registarske pločice nisu samo kombinacije brojeva i slova – svaka od njih nosi sa sobom priču. Ponekad su to ponavljajući nizovi koji naglašavaju nešto posebno, a ponekad su to personalizirane kombinacije koje dodaju jedinstven pečat vozačevom limenom ljubimcu.

Za ljubitelje automobila registarske pločice više su od običnog identifikatora, stoga se mnogi od njih ne libe potrošiti velik novac kako bi dodali osobni šarm svojim vozilima. A kako to mogu učiniti? Jedna od opcija je da zatraže personalizirane pločice po narudžbi. Doduše, iako personalizirane, i tu postoje određena ograničenja. Odobrit će se vam se zahtjev ako pločica po svojemu sadržaju nije provokativna, neetična ili protivna ustavnom poretku te ako nije već nekom vozilu dodijeljen takav broj. Također, prema Pravilniku koji je na snazi u Hrvatskoj, registarska pločica po narudžbi ne može sadržavati slova Č, Ć, Đ, Š i Ž.

Vlasnik vozila može po izboru odabrati registarski broj koji se sastoji od najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili od kombinacije brojčanih i slovnih znakova na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba. – U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak. Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica, a između slovnih oznaka može se odabrati crtica. Crtica se računa kao jedan od znakova. Registarski broj iz stavka 1. ovoga članka simetrično je otisnut te uključuje i strana slova X, Y i W – navodi se još u Pravilniku.

A koliko će vas takvi zahtjevi koštati? Pa poprilično. Cijena registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom, prema važećem cjeniku, utvrđuje se tako u sljedećem iznosu:

1. Registarske pločice – par – 36,90 eura

2. Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove točke – komad – 22,03 eura

3. Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad – 22,03 eura

4. Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad – 22,03 eura

5. Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad – 22,03 eura

A što ako izradu takve pločice trebate po žurnom postupku? I to je moguće, ali je cijena onda još viša. – Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog Rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad – navodi se.

To nije sve. Postoji još jedna opcija, i to skuplja. Možete, recimo, na automobil staviti i "DANIJEL01", "PERO-25" ili slične varijante. To su onda pločice po izboru i dodatno se naplaćuju. Vrijedi spomenuti i da to pravo kupujete na trajanje od pet godina iako se može produljivati.

Cijena registarskih pločica po izboru, prema važećem pravilnika MUP-a, utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1. Registarska pločica – par – 265,45 eura

2. Registarska pločica – komad – 199,08 eura

3. Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad – 45,13 eura

I njih možete naručiti po žurnom postupku. - Cijena registarskih pločica po izboru iz točke IV. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana zaprimanja odobrenja urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 398,17 eura za par, odnosno 305,26 eura za komad - navodi se.

