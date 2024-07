KVIZ Koliko dobro poznajete prometna pravila? Pripremili smo vam deset pitanja

Kojim putem do mora

Autocestom ili starom cestom? Ovo su prednosti i nedostaci raspoloživih pravaca prema obali

Autocesta je u normalnim okolnostima brža i sigurnija, no koji je put zbog gužvi bolje izabrati alternativne ceste. Valja znati i da do 30. rujna vrijede veće cijene cestarine. Primjerice, 26,40 eura do 30. rujna košta vožnja od Zagreba do Splita, što je 2,4 eura više od standardne cijene koja vrijedi u ostalom dijelu godine