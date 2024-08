Poskupljuju tehnički pregled i produženje registracije: Ovo je pregled svih novih cijena

Cijena tehničkog pregleda i registracije automobila uskoro bi trebala poskupjeti za 15,4 posto. Prema izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila koju je potpisao ministar policije Davor Božinović i upućena je u javnu raspravu 2. kolovoza određene će radnje koje provode Stanice za tehnički pregled vozila (STP) poskupjeti.

Podsjećamo, od 2018. godine svi poslovi, odnosno javne ovlasti vezani za registraciju vozila prenijeti su s MUP-a na Stanice za tehnički pregled vozila. Do tada su mogle samo produljivati prometne dozvole, dok ih od tada mogu izdavati, obavljati prijenos vlasništva, odjavljivati... Dakle, od 2018. godine sve poslove vezane uz registraciju vozila vozači mogu obaviti u Stanicama za tehnički pregled vozila, što je bitno pojednostavilo proces registracije vozila, pogotovo daleko najčešće produženje prometne dozvole. No, tada je onemogućilo da taj postupak obave u MUP-u gdje je bio jeftiniji, već je cijeli postupak morao biti obvaljen u Stanicama za tehnički pregled, koje su u privatnom vlasništvu različitih pravnih osoba, a nadzor nad njihovim poslovima provodi Centar za vozila Hrvatske (CVH), koji je također u privatnom vlasništvu.

Sada se, dakle, predlažu nova poskupljenja. Tako bi se tehnički pregled za osobni automobil s benzinskim pogonom plaćao 23,36 eura umjesto dosadašnjih 20,25 eura. Uz obračun PDV-a to je 29,2 eura umjesto 25,3 eura, odnosno 3,9 eura više ili 15,4 posto više. Tehnički pregled za moped i motocikl poskupio bi na 17,73 eura s dosadašnjih 15,3 eura, uz PDV. Eko test za osobni automobil s benzinskim pogonom dosad je s PDV-om koštao 16,51 eura, a po novim cijenama bi trebao stajati 19,06 eura. Za dizelski osobni automobil eko test je stajao 17,01 eura, a prema prijedlogu je nova cijena 19,63 eura. Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole dosad su stajali 7,65 eura, a prema novom prijedlogu će se plaćati 8,82 eura. Naplata propisanih obveza umjesto umjesto 2,86 bi trebala biti 3,3 eura, a kako se u redovnom produženju naplaćuju dvije obveze poskupljenje za tu stavku bi bilo oko jedan euro. Usluga ovjere prometne dozvole koja se dosad plaćala 7,65 eura, prema novim cijenama bi se plaćala 8,82 eura.

Tako bi za tehnički pregled i administrativne troškove produženja vozačke dozvole vlasnici benzinaca koji su taj trošak dosad plaćali 62,83 eura, prema prijedlogu nove odluke ministra MUP-a Davora Božinovića isto bi plaćali 72,5 eura, odnosno 9,67 eura više nego do sada. To je poskupljenje od 15,4 posto. Za vlasnike dizelaša bi to bilo malo više jer eko test za dizelske motore stoji malo više od onoga za benzinski motor. Umjesto naknada koje su dosad plaćali 63,33 eura, sada će plaćati 73,07 eura, odnosno 9,74 eura više. Uz to naplata za obrasce i registre tehničkog pregleda poskupljuje s 1,55 eura na 1,78 eura. Također, prema novom prijedlogu poskupjet će i dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan s dosadašnjih 11,01 eura na 12,7 eura. Odjava vozila dosad je stajala 2,37 eura, a po novom bi stajala 2,72 eura.

"Naknade nisu mijenjane deset godina pa smatram da je ovaj potez sasvim opravdan. Tih petnaestak posto poskupljenja, kada je riječ o općoj sigurnosti i sigurnosti u prometu na cestama ne bi trebalo predstavljati problem vlasnicima vozila. Nekoliko eura nije značajan trošak, a pridonosi sigurnosti u prometu na cestama i stabilnosti sustava tehničkog pregleda”, kazao nam je Goran Pejić, predsjednik uprave Centra za vozila Hrvatske.