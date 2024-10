Kako polovnom autu cijenu sniziti za 20 posto? Nađite mu slabu točku, evo i kako

Zagovornici kupnje potpuno novog automobila – u odnosu na kupnju nekoliko godina starog polovnjaka – među glavnim argumentima navode činjenicu da kupac rabljenog auta nikad ne može znati kupuje li zapravo 'mačka u vreći'. Naime, kako god automobil ponuđen na prodaju izgledao blještavo, može biti teško utvrditi je li ga prethodni vlasnik dobro održavao. I koliko je uopće konkretan automobil imao prethodnih vlasnika. Ne treba zanemariti ni da je onome tko se manje razumije u automobile teže prepoznati je li auto sudjelovao u ozbiljnijoj prometnoj nesreći, dok će, primjerice, mehaničar uočiti tragove popravljanja vozila. Strah da je automobilu kojeg razmatrate za kupnju skidana kilometraža, naravno, uvijek je prisutan. Stoga je od velike koristi radnja koju bi svatko tko kupuje rabljeno vozilo trebao obaviti – provjeriti povjest automobila. Danas su zapisi iz prošlosti svakog automobila dostupni online i bilo bi neodgovorno prema samom sebi kupiti rabljeni automobil bez provjere. Zapisi iz prošlosti obično sadrže informacije o kilometraži automobila svaki put kad je unesen u neki sustav, bilo da se radi o redovnom tehničkom pregledu ili servisiranju ili, pak, popravku u slučaju kvara ili prometne nesreće.

- Pronađe li kupac neke loše povijesne podatke ili dokaze o nesreći, to mu može olakšati pregovore. Provjera povijesti rabljenog automobila važan je korak, a nedostatak istog može dovesti do preplaćivanja vozila u lošem stanju - kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Čak 15,2% svih automobila provjerenih na toj platformi koja prikuplja podatke o vozilima imalo je vraćenu kilometražu, dok je više od polovice (52,3%) imalo ranije zapise o oštećenjima. To dokazuje da su šanse za kupovinu automobila s promijenjenim brojačem kilometara ili jeftinim popravcima relativno velike. Mnogo je lakše pregovarati s privatnim prodavačima nego s autokućama. Budući da ugledne tvrtke za trgovanje automobilima pregledavaju automobile prije prodaje, oni znaju koliko određeni model košta i mogu odbiti značajno smanjiti cijenu. Međutim, to ne znači da s njima ne možete pregovarati, pogotovo ako ste u stanju uočiti detalje koji ukazuju na eventualan teži ritam kojem je auto u prošlosti bio podvrgnut.

- Ovisno o stanju automobila i početnoj cijeni, troškovi se mogu smanjiti i do 20% - kaže Buzelis.

Foto: Shutterstock

A neke detalje koji ukazuju na stanje automobila nije teško uočiti, ako znate što treba gledati. Primjerice, istrošenost papučica gasa i kočnice ukazuje na veliku prijeđenu kilometražu, kao i istrošenost bočne stijenke vozačeva sjedala, onog ruba preko kojega vozač izlazi iz auta. Također, podnica ispod papučica ne bi smjela biti ulegnuta. Mjenjač, ako je ručni, trebao bi glatko klizati iz jednog stupnja prijenosa u drugi. Obratite pažnju i na istrošenost obruča upravljača te ručice mjenjača, neka vas ne zavara eventualna ukrasna navlaka koju je prodavač stavio. Prljav interijer vozila ukazuje na nebrigu bivšeg vlasnika. Ako se nije potrudio čak ni očistiti auto prije pokazivanja potencijalnom kupcu, što onda možete očekivati od onih dijelova koji se ne vide... Izvana, razlike u sjaju laka na pojedinim dijelovima karoserije kazuju da je tu limar imao posla. Lak automobila mora biti iste nijanse i istog sjaja na svim dijelovima. Pogledajte rubove blatobrana i rukom prođite po donjem rubu branika. Hrapavo je? Napipali ste, a potom i vidjeli hrđu? To nije dobra kupnja!

Čak će i ona rabljena vozila koja najbolje izgledaju vjerojatno imati mane, no nisu svi nedostaci podjednako ozbiljni i nisu sve mane podjednako uočljive. Korozija, neispravna elektronika, istrošene gume, curenje tekućine, ogrebotine i udubljenja lako se uoče, samo ako gledate detalje. Također, nakon pregleda vanjske i unutarnje strane automobila, uvijek napravite probnu vožnju jer će vam to otkriti više informacija o vozilu nego bilo što drugo. Obavezno testirajte automobil na različitim terenima i u različitim brzinama. Isprobajte sve brzine, provjerite rade li kočnice normalno i slušajte čujete li bilo kakvu buku koja dolazi iz motora ili ovjesa. S prodavačem treba razgovarati čak i o najmanjim problemima jer će vam to pomoći u pregovaranju o konačnoj cijeni. Iako je pregovaranje svojevrsna umjetnost, i ne leži svima podjednako dobro, uočite li nedostake na automobilu možete očekivati da ćete mu smanjiti cijenu za do 20% od oglašene cijene. Prije nego što se upustite u ozbiljnu komunikaciju s prodavačem auta koji vas zanima, utvrdite i koje su slabosti konkretnog modela automobila. Svaki model ima neke specifične slabosti, kod jednoga je to elektronika, kod drugoga visoka potrošnja, trećega pak muči spora multimedija ili curenje na spojevima platnenoga krova... Pročitajte online recenzije o automobilu koji želite kupiti da biste razumjeli njegove potencijalne probleme i slabosti. I, naravno, pred prodavačem nemojte pokazivati da ste baš jako zainteresirani za neki konkretan automobil, jer će on u tom slučaju biti manje spreman 'olabaviti' cijenu.