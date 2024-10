Gume popularne u Hrvatskoj od ovoga su mjeseca u Njemačkoj ilegalne! Imate li ih vi na svom autu?

Posao ili druženje često vas odvede na njemačke prometnice? Od ovoga listopada trebate biti još pažljiviji nego dosad jer tamošnjim cestama više ne možete legalno voziti s kod nas u nekim krajevima uobičajenim M+S gumama. One su od ovog mjeseca u Njemačkoj prešle u ilegalu, budući da su na snagu stupila stroža pravila, a aktualne, legalne zimske gume mogu se prepoznati po simbolu planinskog vrha sa snježnom pahuljom. Gume samo s oznakama M+S (blato i snijeg), dakle bez planinskog vrha, u Njemačkoj više nisu dopuštene u zimskim uvjetima na cestama, što iz igre izbacuje mnoge starije zimske i cjelogodišnje gume bez simbola Alpine. U principu, guma za sva godišnja doba bez tog simbola više se ne smatra zimskom, nego ljetnom gumom.

Sad ćete sigurno odmahnuti rukom… Kakve zimske gume? Pa gdje je još studeni? Sredina studenoga vrijeme je kada u Hrvatskoj na kotačima treba imati zimske gume, ali u Njemačkoj je situacija drukčija. U Njemačkoj nema općeg zahtjeva za montiranje zimskih guma, umjesto toga postoji situacijski zahtjev. To znači da u zimskim uvjetima na cesti, tj. po poledici, susnježici, bljuzgavici, ledu ili inju, možete voziti samo sa zimskim gumama. Budući da je vremenske (ne)prilike sve teže predvidjeti i naglo se mijenjaju, praktično pravilo za njemačke bi ceste bilo od listopada do Uskrsa imati zimske gume. Naravno, to je samo gruba smjernica, bez pravne obveze. Ključno je jesu li na cesti zimski uvjeti. Situacijski zahtjev za zimske gume smatra se ispunjenim ako su zimske gume postavljene na sva četiri kotača. Kazna za neposjedovanje propisanih zimskih guma u Njemačkoj nije mala. Vozač će za taj prekršaj platiti kaznu od 60 eura, odnosno 80 eura ako ste pogrešnim izborom guma ometali ostale sudionike u prometu. Ako ih ugrozite, kazna raste na 100 eura. Ovo vrijedi i za vozila sa stranim registracijskim oznakama! Do sada su zimske i cjelogodišnje gume s oznakom M+S u Njemačkoj također bile prihvaćene kao prikladne za zimu ako su proizvedene prije 2018. godine, navodi ADAC, njemački autoklub. Od 1. siječnja 2018. sve novoproizvedene cjelogodišnje i zimske gume moraju nositi simbol Alpine (planinski vrh s pahuljom) kako bi bile zakonski priznate za zimsku uporabu.

Promjena zakona, koja je na snazi od prvog dana ovog mjeseca, posebno se odnosi na gume stare gotovo sedam godina, one koje su proizvedene prije siječnja 2018., a još uvijek su u prometu - bez planinskog piktograma s pahuljom. Iako se više ne prodaju, još uvijek se mogu naći na vozilima. Datum proizvodnje gume može se pronaći u DOT informacijama na bočnoj stijenci gume. ADAC navodi da zimske gume treba zamijeniti najkasnije nakon šest godina, jer im tada gumena smjesa postaje toliko tvrda da pri niskim temperaturama guma više ne prianja dobro za podlogu. Valja znati i da zakonski propisana minimalna dubina profila zimskih guma u Njemačkoj iznosi 1,6 milimetara. Međutim, ADAC iz sigurnosnih razloga preporučuje najmanje četiri milimetra. Nije zanemariva ni činjenica da se onome tko u zimskim uvjetima na cesti s ljetnim gumama izazove nesreću može umanjiti iznos isplate kasko osiguranja. Čak i ako do nesreće nije došlo vašom krivnjom, ako na vozilu nemate odgovarajuće gume osiguranje drugog vozača može tražiti da zbog nemara snosite dio troška.