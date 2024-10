Odzvonilo svim vozačima koji prebrzo voze na autocestama: Policija će zažmiriti na jedno oko samo u jednom slučaju

Razinu sigurnosti na prometnicama iz Ministarstva unutarnjih poslova nastoje podići na više načina, a najučinkovitijim sredstvom za smanjenje brzine vožnje pokazale su se kamere za nadzor brzine. Svaka, istina, košta i više od 40.000 eura, no zabilježe toliko prekršaja da se vrlo brzo financijski isplate. Poslanih kazni bilo bi i više da MUP ima dovoljno djelatnika. Ovako, kako neslužbeno doznajemo, zasad ne love vozače koji neznatno prekorače dopuštenu brzinu, jer bi takvo, strože podešavanje kamera značilo prevelik broj vozača kojima bi trebalo poslati kaznu. Budući da prometni policajac treba potpisati svaku kaznu koja se šalje (ne radi to računalo...), a u Hrvatskoj i policajaca nedostaje, trenutačno vozači koji voze 10 km/h preko ograničenja ne trebaju brinuti zbog kazne. Osim, naravno, ako to rade u blizini škola i vrtića, no to je već posebna kategorija vozača i na njih bi 'plavci' svakako trebali obratiti više pažnje.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

O isplativosti novih kućišta i kamera kad je riječ o spašenim životima ne treba puno govoriti, sve je jasno – vozači na područjima s kamerama voze normalnije. Tu se dobro uklapaju i prometni znakovi koji vozače obavještavaju da je pred njima zona pokrivena uređajima za nadzor brzine. No, vratimo se samim kamerama, odnosno kućištima za njihovo smještanje. Do početka turističke sezone u Hrvatskoj su ta kućišta bila postavljena na ukupno 468 lokacija, pa su se unutar njih premještale kamere za nadzor brzine. Dakle, nije u svakom trenutku kameta u svakom kućištu, već je malo na jednoj, malo na drugoj lokaciji. Vozači ne znaju kada je kamera na kojoj lokaciji, pa su oprezniji i sporiji na svim lokacijama gdje su kućišta za kamere. Tijekom ljeta popis lokacija s kućištima proširio se za dodatnih 40-ak mjesta. Potom su, do kraja rujna, kućišta postavljena na još 57 lokacija. Kako donosi Autonet, do kraja godine u planu je postavljanje kućišta na dodatnih 27 lokacija.

Dakle, ukupno imamo 84 nove lokacije, a neke će od tih kamera bilježiti i brzinu vožnje na autocestama, što do sada nije bio slučaj. Ranije su dva kućišta bila postavljena na zagrebačkoj obilaznici, a sada je PU Krapinsko-zagorska dobila kućište na autocesti A2, kod mjesta Đurmanec. Najviše ih je na području PU Primorsko-goranske i to na A7 kod Matulja, između čvora Jurdani i tunela Jušići, zatim između tunela Škurinje I. i tunela Katarina, zatim kod Bakra između tunela Burlica i čvora Šmrika te između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin. Dvije su i lokacije na A6. Jedno je novo kućište za kameru osvanulo prije samog vijadukta Zečeve Drage, dok ubuduće kameru za nadzor brzine možemo očekivati i tik prije Rijeke, kod Orehovice prije vijadukta Svilno. Oba ova kućišta postavljena su tako da kamere iz njih nadziru brzinu u smjeru Rijeke.

Mehaničari otkrivaju 5 automobila s kojima nećete prijeći ni 160 tisuća kilometara

Nove lokacije su na području 12 Policijskih uprava, a na području PU Primorsko-goranske postavljeno je, ili će biti postavljeno do kraja godine, čak 20 kućišta. Pored Rijeke i okolice, po jedno kućište naći će se i na otocima Cres, Mali Lošinj, Rab, a dva će dobiti otok Krk. Na području PU Istarske već je postavljeno 13 kućišta. Tako je sada potrebno obratiti više pozornosti kad se vozite kroz Rovinj, Tar, Motovun, Buzet, Buje, Potpićan, Plomin, Lupoglav, Čepić polje, Vižinadu, Cvitane te Cerovlje.

Po devet je novih lokacija je na području PU Sisačko-moslavačke i PU Zadarske, po osam na području PU Ličko-senjske i PU Dubrovačko-neretvanske. Jednu je dobila PU Splitsko-dalmatinska i to u Makarskoj (na D8, Dubrovačka ulica kod kbr. 29). I u PU Vukovarsko-srijemskoj je jedna nova lokacija, i to na nerazvrstanoj cesti Vinkovci-Rokovci kod raskrižja za Lovačko društvo Kunjevci. Još po dvije lokacije dobile su PU Koprivničko-križevačka i PU Krapinsko-zagorska. Četiri su na području PU Požeško-slavonske te njih sedam na području PU Šibensko-kninske. Kad završi ovaj zadnji val postavljanja, na hrvatskim će se prometnicama nalaziti ukupno 588 kućišta za smještaj kamera za nadzor brzina. MUP raspolaže sa 194 kamere za nadzor brzine koje se premještaju iz kućišta u kućište, ovisno o prioritetima koje odrede pojedine policijske uprave. Na bijele kamere već smo se naviknuli, a sada možemo očekivati one u crnim kućištima. Te su također nove – kvalitetnije su, a osim same brzine vožnje love i vozače koji se nisu vezali sigurnosnim pojasem ili, pak, tijekom vožnje koriste mobitel na način na koji ne bi trebali.

FOTO Ovo je 10 najpouzdanijih rabljenih automobila koje možete kupiti