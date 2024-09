Istječe vam registracija automobila? Požurite, ako želite stare cijene, jer za tri dana tehnički pregledi poskupljuju

Nakon najave poskupljenja u kolovozu, stigla je i službena potvrda - visina naknade tehničkih pregleda poskupljuje od 17. rujna, podsjećaju s kompare.hr, a koristan alat vozačima može biti i njihov kalkulator za tehničke preglede. Naime, neće svima cijena tehničkog pregleda biti ista – nije bila ni dosad jer cijena tehničkih pregleda varira o nizu faktora: veličini vozila, vrsti, pogonu... No, bitno je znati da ćemo od utorka tehnički pregled platiti i do 15% više nego prethodne godine. Iako zvuči drastično, bilo je i većih poskupljenja u ukupnim troškovima posjedovanja automobila. Kako će se konkretno ovo poskupljenje odraziti na džepove vozača, može se vidjeti na primjeru dizelskog Volkswagen Golfa VII 1,6 TDI, gradskog hibrida Suzuki Swifta s 83 konjske snage i nešto snažnijeg kompaktnog SUV modela Nissan Qashqaija, od 150 konja. Naravno, bitna je i kilometraža pa za potrebe izračuna pretpostavimo da svaki od ovih automobila godišnje prijeđe do 10.000 kilometara. Prije poskupljenja trošak tehničkog pregleda i registracije za navedeni VW Golf iznosio je 117,65 €. Prihvaćanjem odluke o poskupljenju naknada je za njega porasla na 127,64 €. Razlika je to, dakle, od 9,99 eura. Vlasnik dizelskog Nissan Qashqaija od 150 KS tehnički će pregled od utorka platiti 141,17 eura, dok on za hibridni Suzuki Swift s 83 KS iznosi 153,56 eura. No, Swift je mlađi pa se za njega u ukupne troškove registracije još uvijek uračunava i 46,45 eura poreza na cestovna motorna vozila, kojega ne plaćaju vlasnici automobila starijih od deset godina.

Uzmemo li u obzir da se naknade nisu mijenjale deset godina, nekakav rast cijena bio je očekivan. No, ipak, valja se sjetiti i da je do 2018. Bilo moguće proces produljenja vozačke dozvole obaviti i u MUP-u, gdje je bio jeftiniji. Zadnjih šest godina sve poslove vezane uz registraciju vozila vozači mogu obaviti samo u Stanicama za tehnički pregled vozila. Obaviti sve na jednom mjestu jest praktičnije i jednostavnije, no, kazali smo već, nije i jeftinije. "U proteklom desetljeću svjedočili smo značajnim inflacijskim pritiscima koji su utjecali na gotovo sve aspekte života, od osnovnih životnih potrepština do energije i goriva. Naknade tehničkih pregleda ostale su nepromijenjene tijekom cijelog tog razdoblja, stoga ova odluka ne iznenađuje. Troškovi održavanja i funkcioniranja centara za tehničke preglede značajno su porasli pa je potreba za prilagodbom cijena postala neizbježna. Tehnička neispravnost vozila može biti uzrok prometnih nesreća, stoga je ključno da svi aspekti tehničkog pregleda ostanu na najvišoj razini", komentirao je poskupljenje tehničkih pregleda Tomislav Meštrović, direktor poslovnog razvoja kompare.hr.

Dakle, od utorka računajte na veće cijene tehničkog pregleda. Tako će se on za osobni automobil s benzinskim pogonom plaćati 23,36 eura umjesto dosadašnjih 20,25 eura. Uz obračun PDV-a to je 29,2 eura umjesto 25,3 eura, odnosno 3,9 eura više ili 15,4 posto više. Tehnički pregled za moped i motocikl poskupljuje na 17,73 eura s dosadašnjih 15,3 eura, uz PDV. Eko test za osobni automobil s benzinskim pogonom dosad je s PDV-om koštao 16,51 eura, a po novim cijenama bit će 19,06 eura. Za dizelski osobni automobil eko test je stajao 17,01 eura, a nova je cijena 19,63 eura. Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole dosad su koštali 7,65 eura, a prema novom prijedlogu plaćat će se 8,82 eura. Naplata propisanih obveza umjesto umjesto 2,86 bit će 3,3 eura, a kako se u redovnom produženju naplaćuju dvije obveze, poskupljenje za tu stavku iznosit će oko jedan euro. Usluga ovjere prometne dozvole koja se dosad plaćala 7,65 eura, sad će biti 8,82 eura.