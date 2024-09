Iskusni IT stručnjak: Generacija Z prvi su digitalni domoroci rođeni s uređajem u ruci

Na ovogodišnjem AI Weekendu koji će se od 19. do 22. rujna održati u Rovinju jedan će od govornika biti Mark Van Ryswyk, iskusni IT stručnjak koji je veliki dio svoje karijere proveo u tvrtkama kao što su Tinder i EA Sports. S van Ryswykom smo razmijenili nekoliko pitanja i odgovora o budućnosti tehnologije, društvenih mreža, ali i igara.

Jeste li već posjetili Hrvatsku ili će vaš dolazak na AI Weekend biti vaš prvi posjet Hrvatskoj? Što znate o našoj zemlji i kakva su vaša očekivanja?

Imao sam priliku posjetiti Hrvatsku tijekom ljeta 2014. godine, i ostavila je snažan dojam na mene. Sjećam se zemlje punu toplih, gostoljubivih ljudi, zadivljujućih plaža i duboke povezanosti s morem. Postoji nešto posebno u načinu na koji Hrvatska balansira svoje bogato povijesno naslijeđe s naglaskom na budućnost. Zbog toga sam posebno uzbuđen zbog AI Weekenda. Očekujem inspirativan događaj na kojem ću se povezati s liderima koji prihvaćaju budućnost punu mogućnosti. Radujem se vikendu prepunom velikih ideja, značajnih razgovora i, naravno, ponovnom uživanju u čarima Hrvatske.

Do sada ste radili na izvršnim pozicijama u Glu Mobile, EA Games i Tinderu. To su prilično različita područja mobilnog poslovanja; kako se prilagoditi takvim promjenama?

Tijekom svoje karijere imao sam privilegiju svjedočiti i biti dio ključnih promjena – od promjene ponašanja potrošača do pojave novih tehnologija koje su u potpunosti redefinirale način na koji se povezujemo. Svako od tih područja – igre, mobilna zabava i upoznavanje – ima svoje jedinstvene izazove, ali u svojoj srži, sva se bave stvaranjem značajnih iskustava koja zadovoljavaju potrebe potrošača. Ključ prilagodbe je ostati znatiželjan i otvoren za učenje, jer naše okruženje kao lidera zahtijeva stalnu prilagodbu i inovacije. Bilo da se radi o kreiranju mobilne igre ili pomaganju ljudima da pronađu ljubav, sve je u tome da ostanete fleksibilni, prigrlite promjene i uvijek stavite korisnika u središte onoga što radite.

Proveli ste 15 godina u EA, jednoj od najvećih gaming kompanija na svijetu. Koji su najveći izazovi izvršnog direktora u takvoj tvrtki koja djeluje u jednom od najkonkurentnijih područja?

Rad u EA tijekom 15 godina naučio me koliko je važno duboko razumjeti iskustvo potrošača. Kroz detaljnu segmentaciju, mogli smo prilagoditi iskustva koja su odjekivala kod različitih tipova igrača. No, nije se radilo samo o poznavanju publike – radilo se i o dizajnu usmjerenom na kvalitetu. EA je njegovala kulturu u kojoj se zabava tražila s entuzijazmom i dubinom, a taj nas je mentalitet poticao da uvijek težimo višem. U tako konkurentnom prostoru, ne smijete se bojati riskirati i pomicati granice, jer se upravo tu rađaju inovacije i doista nezaboravna iskustva.

VEZANI ČLANCI:

Ako usporedimo gaming s osobnim odnosima i kontaktima, gdje vidite veći potencijal? Čini se da je rast u gamingu gotovo neograničen.

Vidim ogroman potencijal i u gamingu i u osobnim odnosima. Promjene kojima svjedočimo danas nisu samo rezultat tehnologije – one su također posljedica generacijskog pomaka u očekivanjima kada je riječ o digitalnim interakcijama. Ova generacija korisnika, posebno generacija Z, prvi su pravi "digitalni domoroci". Odrasli su s uređajem u ruci, što je fundamentalno promijenilo način na koji komuniciraju, brzinu njihovih interakcija i beskonačne izbore koje su imali od najranije dobi. Oni prosječno provode sedam sati dnevno na svojim telefonima, a digitalni alati čine ih i samostalnim i iznimno suradničkim. Kao prva generacija koja je odrasla potpuno povezana online, utjecaj digitalnog svijeta i društvenih medija na njihov stil života i ponašanje je dubok. Za mene je ključno shvatiti da je potencijal za inovacije danas jednako vođen ovim generacijskim pomakom kao i samom tehnologijom. Gaming i osobni odnosi oboje imaju nevjerojatan potencijal, ali ključno je razumjeti i prilagoditi se načinu na koji ova nova generacija komunicira s digitalnim svijetom.

Svijet prolazi kroz velike promjene. Bojite li se da će one utjecati na aplikacije poput Tindera, s obzirom na promjene u međuljudskim odnosima?

Svijet definitivno prolazi kroz značajne promjene, i iako to može biti uznemirujuće, ja to vidim više kao priliku nego nešto čega se treba bojati. Odnos između potrošača i tehnologije nastavit će se razvijati, ali potreba za ljudskom povezanošću se posljednjih godina samo povećala; ono što se mijenja je način na koji omogućavamo tu povezanost. Svi proizvodi usmjereni na potrošače morat će se kontinuirano prilagođavati tim promjenama tako što će postati intuitivniji, pružati dublju personalizaciju i nastaviti stvarati prostore koji se osjećaju autentično i značajno. Pravi izazov je ostati ispred tih promjena, razumjeti nijanse načina na koji se ljudi žele povezivati u digitalnom svijetu i kontinuirano inovirati kako bi se zadovoljile te potrebe.

Uloga društvenih mreža u svakodnevnom životu je veća nego ikad. Smatrate li da je to dobro ili loše za civilizaciju u kojoj živimo?

Generacije nastaju kroz promjene, oblikovane zajedničkim iskustvima, društvenim pomacima i ključnim povijesnim događajima. Ova generacija, posebno, izdvaja se kao prvi pravi "digitalni domoroci" – odrasli su s uređajem u ruci, što je potpuno promijenilo način na koji komuniciraju, brzinu njihovih interakcija i beskonačne izbore koji su im dostupni od mladosti. Kao rezultat toga, društvene mreže postale su duboko integrirane u njihov svakodnevni život, oblikujući ne samo kako se povezuju već i kako vide svijet. Je li to dobro ili loše za društvo, ovisi o tome kako će se ove platforme razvijati i o odgovornosti koju preuzimamo kao vođe proizvoda i tvrtki. Imamo obvezu osigurati da povjerenje potrošača i sigurnost budu na prvom mjestu u svakom donošenju odluka. U eri beskonačnih izbora vjerujem da će potrošači gravitirati prema proizvodima koji se usklađuju s njihovim vrijednostima – onima koji daju prednost privatnosti, štite djecu, odgovorno postupaju s podacima i sprječavaju širenje dezinformacija. Društvene mreže imaju nevjerojatan potencijal za utjecaj na pozitivne promjene, ali to će se dogoditi samo ako ih namjerno dizajniramo s dobrobiti korisnika na umu.

Tehnologija je danas važnija nego ikad i neizbježna je. Što vas najviše zabrinjava, umjetna inteligencija ili nešto drugo?

Drago mi je da ste ovo spomenuli, posebno s obzirom na nadolazeću konferenciju AI Weekend, gdje će se okupiti mislioci koji će raspravljati o ovoj temi i mnogim drugima. U svom predavanju 'Održavanje ljudskosti u svijetu vođenom umjetnom inteligencijom', dotaknut ću se ovog pitanja. AI nudi nevjerojatne mogućnosti, ali ono što me najviše brine nije sama tehnologija, već način na koji joj pristupamo. Kao tehnolozi, imamo odgovornost ugrađivati etiku i vrijednosti u sve što radimo. To znači biti transparentan prema korisnicima, paziti kako prikupljamo i koristimo podatke, te osigurati da ljudska kontrola nad donošenjem odluka ostane prioritet. Ovo su samo neki od mnogih faktora koje trebamo razmotriti dok gradimo ove modele kako bismo osigurali da služe čovječanstvu. Sve se svodi na postizanje ravnoteže – prihvaćanje inovacija, a da pritom nikada ne izgubimo iz vida ljude kojima je tehnologija namijenjena. To je razgovor kojem se najviše radujem na AI Weekendu.