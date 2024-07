FOTO BMW brutalnih performansi: Grmljavinom praćena limuzina do stotke se katapultira za 3,5 sekundi

BMW M5 ulazi u novu eru. S 40 godina iskustva na plećima, legendarna limuzina visokih performansi ulazi u svoju sedmu generaciju. Perjanica ponude sportskog odjela BMW M GmbH sada prvi put ima elektrificirani pogonski sustav. Verzija M Hybrid sustava specifična za ovaj model daje novom BMW-u M5 maksimalnu snagu od 727 KS i vršni okretni moment sustava od čak 1000 Nm. Kombinacija 4,4-litrenog V8 motora koji se rado vrti na visokim okretajima s M TwinPower Turbo tehnologijom i elektromotorom, plus prijenos snage preko 8-stupanjskog M Steptronic mjenjača i M xDrive pogona na sve kotače, omogućuje ubrzanje iz mirovanja do 100 km/h za 3,5 sekundi. Kombinacija motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora pridržava se istog principa kao i pogonski sustav u BMW M Hybrid V8 stroju za utrke izdržljivosti. Sposobnost elektromotora da odmah generira svoju snagu i inteligentno kontrolirana interakcija motora i motora s unutarnjim izgaranjem osiguravaju da M Hybrid trenutačno reagira na svaki dodir papučice gasa. Najveća brzina standardno je ograničena na 250 km/h, ali uz opcijski M Driver paket limit može se podići na 305 km/h. U potpuno električnom načinu rada, novi BMW M5 može postići maksimalnih 140 km/h. Visokonaponska baterija smještena je nisko, u podvozju automobila, i ima 18,6 kWh iskoristive energije, što ovoj sportskoj limuzini omogućuje električni doseg od 67 – 69 kilometara u WLTP ciklusu, čime nadmašuje suparnike. Novi kombinirani sustav za punjenje BMW-u M5 omogućuje AC punjenje do 7,4 kW.

Iako luksuzan interijer udobnošću i high-tech opremom u stopu prati dinamične performance - posebno se to odnosi na novi sportski kokpit - nije sve, naravno, ni u voznim osobinama i luksuzu. Nešto je i u zvuku, a za posebnu, emotivnu notu motora zadužen je posebno prilagođen sportski ispušni sustav. Lansiranje novog BMW-a M5 na svjetsko tržište započet će u studenom ove godine, a istovremeno će ga pratiti i predstavljanje novog BMW-a M5 Touring. Najvažnije prodajne regije za limuzinu visokih performansi bit će Sjeverna Amerika i Europa.