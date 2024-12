Evo gdje kupiti: Zbog belgijskog Père Noëla doista se vrijedi dodatno veseliti praznicima

Pomalo izvan logike, no ovo je doba godine za ljubitelje piva izuzetno zanimljivo. Jer samo zimi moći ćete probati specijale koje pivovare pripremaju za tradicionalne blagdane, pri čemu su neki od njih i sami praktično tradicijski. Jedno je od tih piva Père Noël iz renomirane belgijske pivovare De Ranke. U ozbiljnoj paleti božićnih piva belgijskih pivovara ovo je pivo doista iznimno, a rekli bismo i jako blisko našim nepcima. A to je zbog drukčijeg profila nego što smo se naviknuli kod belgijskih piva, odnosno nagnuto je više hmeljnim notama, za razliku od uobičajenih kvasnih tonova koje sjajna belgijska piva nude. Pivo koje bi inače spadalo vjerojatno među amber aleove, crvena ale piva, ima jasne note sladića, slatkoga korijena, no iznenadit će vas njegova gorčina.

To je zbog primjene hmelja Brewers Gold, dok će mu bavarski plemeniti hmelj Hallertau Mittelfrüh dati i začinsku notu koja će Père Noël učiniti atraktivnom mješavinom okusa koju nemamo privilegij kušati tijekom godine. Pivo je i dosta jako, sedam posto alkohola, no ne osjećamo ga kod pijenja, a riječ je o dosta dugom iskustvu jer gutljaj doista traje i traje. Riječ je o doista izuzetnom pivu zbog kojega se vrijedi veseliti praznicima. U nas je dostupno u odabranim dućanima i lokalima, većinom kao butelja 0,75 l pa je idealno za uživanje u društvu, možda uz kakav dobar sir.

