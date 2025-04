Tko je Jakša Cvitanović Cvik: Policiji bježao u gliseru, locirala ga SOA, uhićen dok je ručao s pištoljem na stolu

Njegovo uhićenje svojevremeno se zazivalo sa saborske govornice. Tituliralo ga se kao "najopasnijeg dilera Dalmacije". Svaki njegov korak, osim policije su pratili i novinari, jer su njegova suđenja bila pretvorena u pravi spektakl: njega se u sudnicu dovodilo u lancima, a svjedoke u pancirnim košuljama. Nekima od svjedoka je prijetio, a prijetio je i novinarima. Kada se tu još doda i njegova ljubavna veza s odvjetnicom, koja je zbog njega završila na optuženičkoj klupi, jasno je zašto je prije 15-ak godina Jakša Cvitanović Cvik (50) bio jedna od najvećih "zvijezda" novinskih crnih kronika.

Zadnjih godina je živio daleko od medija, no vijest da je i on među 40 osoba koje su uhićene u zajedničkoj akciji policije i USKOK-a, ponovo je na Cvitanovića bacila svjetla medijskih reflektora. Jer riječ je o osobi "bogate" kriminalne karijere u kojoj je bilo svega: spektakularnih bjegova, skrivanja po Hrvatskoj i Srbiji, suđenja, presuda....U novinskim crnim kronikama se pojavio nakon što ga je USKOK optužio da je od 2003. do 2006 organizirao i predvodio kriminalnu organizaciju koja se bavila preprodajem droge pri čemu je zaradila više od sedam milijuna kuna. Prema optužnici, Cvitanović je svoju kriminalnu skupinu organizirao regrutirajući ovisnike o drogi, koji su onda drogu dalje što preprodavali što distribuirali. Iako je on bio istureno lice te priče te iako je bio prvooptuženi, neki su smatrali da iznad njega ipak postoji netko drugi tko vuče konce te kriminalne priče. No tko je taj drugi, nikada se nije doznalo, a uhićenju, optužnici i presudi prethodio je spektakularni bijeg.

VEZANI ČLANCI:

Jer pripadnici njegove skupine su uhićeni 2006. no on je tada uhićenje izbjegao, jer je pobjegao - gliserom. Bijeg je trajao do 2007. kada je uhićen u Splitu, a u međuvremenu se špekuliralo da se skriva u Srbiji, Crnoj Gori... No na koncu se ispostavilo da se skrivao u Splitu, a uhićen je nakon što je SOA doznala da se skriva u jednom unajmljenom stanu. Kada mu je policija upala u stan razvalivši vrata, zatekli su Cvika kako - ruča. Osim ručka na stolu je imao i pištolj s prigušivačem, no nije ga, srećom stigao dohvatiti. Tijekom bijega izmijenio je svoj fizički izgled pa je bio skoro neprepoznatljiv, a na ispitivanjima nakon toga se žalio da mu je tijekom bijega bilo teško te da je češće bio gladan nego sit. Negirao je da je bio na čelu zločinačke organizacije, a tvrdio je i da je žrtva medijskog linča za koji je, po njemu, bila kriva - Ruža Tomašić.

Ona je u to vrijeme bila saborska zastupnica s Korčule te je često javno govorila o problemu droge na tom otoku te je tvrdila da iza svega toga stoji Cvik. Nakon Cvikovog uhićenja, njemu i članovima njegove skupine počelo je suđenje na Županijskom sudu u Splitu, tijekom kojeg je on omalovažavao sud, imao ispade, prijetio novinarima i svjedocima.... Suđenje su pratile jake mjere osiguranja, a okončano je u svibnju 2010. kada je zbog krijumčarenja droge i pranja novca osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina i tri mjeseca zatvora. Vrhovni sud je kasnije potvrdio dio presude u odnosu na droge, no ukinuo je onaj za pranje novca, a suđenje u odnosu na te optužbe do danas nije okončano. Iz zatvora je uvjetno otpušten u listopadu 2014. nakon što je odslužio sedam godina i devet mjeseci od dosuđenih mu osam godina i tri mjeseca zatvora. Dok je bio u zatvoru, pretragom ćelije mu je jednom prigodom bio nađen i mobitel, a nakon odsluženja kazne se vratio u Velu Luku. Živeći daleko od medijskih reflektora sve dok ga uhićenje u sklopu velike policijsko-uskočke ponovo nije vratilo na stranice - Crnih kronika.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>