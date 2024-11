ANKETA Je li ovo najveći promašaj u povijesti automobilske industrije?

Ovo će, bez sumnje, biti jedna od najkontroverznijih, jedna od najosporavanijih reklama, odnosno rebrandinga u povijesti automobilske industrije. Jaguar okreće novu stranicu, poput mnogih drugih. Jaguar prelazi na električne aute, također poput mnogih drugih. Jaguar je taj zaokret odlučio popratiti rebrandingom, na što se ipak nisu svi proizvođači automobila odlučili. No, nije to sporno – uz promjenu pogona na kojem je britanska sportska marka temeljila svoje dosadašnje bivanje, promijeniti i način na koji ih ljudi doživljavaju, zašto ne!? Iz Jaguara svoju novu dizajnersku filozofiju nazivaju Exuberant Modernism, odnosno bujni modernizam.

Iz klasične elegancije s naglaskom na sportskim performansama odjednom su uskočili u svijet prštavih boja, u prpošne oblike. Sve se vrti oko modela odjevenih u živopisne kreacije, automobila nema na vidiku. Očito je, htjeli su naglasiti hrabrost, kreativnost, iskorak iz običnoga, no nezadovoljni korisnici društvenih mreža pišu kako je ovdje najhrabrije upravo to što su ostavili otvorenom opciju komentiranja… Dakle, stavovi korisnika o onome što je dosad viđeno – a to su fotografije i video, koje i mi ovdje donosimo – redom su negativni. Video im izgleda kao da se Jaguar bavi prodajom odjeće, kozmetike ili slatkiša. Možda igračaka, kažu dosadašnji poklonici britanske marke automobila. Na X-u, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Elon Musk upitao je šefove Jaguara: "Prodajete li automobile?", na što su oni odgovorili: "Da. Voljeli bismo vam pokazati." Na Jaguarovoj web stranici posvećenoj ovom rebrandingu navode kako su ovdje 'da izbrišu obične, da budu hrabri'. Jedan od YouTube korisnika napisao je kako bi mislio da je to tek parodija – da nije objavljeno na službenom kanalu Jaguara. Hoće li ovo zaista biti najgora marketinška odluka u povijesti automobilske industrije? Što vi mislite?