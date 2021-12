Znate li zašto se "Kutija šibica" zove baš tako? Domu jubilarnog 50. istoimenog turnira konačno slijedi obnova

Niknula je na mjestu gdje se nekoć nalazilo igralište Trešnjevke, a do izgradnje Doma sportova 1972. godine bila je to najveća zagrebačka dvorana u kojoj su igrane utakmice svih dvoranskih sportova.

Odigralo se u njoj, primjerice, i legendarno finale košarkaškog kupa Jugoslavije prije više od pola stoljeća u kojem su igrali klubovi Lokomotiva i Olimpija. A budući da je domaće dečke, Lokose, došlo podržati oko 2500 ljudi koji su se nagurali u malu dvoranu, dobila je simpatičan nadimak po kojem je i danas poznata – Kutija šibica.

Dom legendarnog turnira

Površina kompleksa je 6092 četvorna metra, a obuhvaća veliku sportsku dvoranu znanu kao Kutija šibica, košarkašku dvoranu “Ivan Arapović”, dvoranu za borilačke sportove, teretanu te veći broj uredskih i popratnih prostorija

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.03.2021., Zagreb, Veprinacka ulica - Sportska dvorana Tresnjevka poznata kao Kutija Sibica. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Kutija šibica dom je brojnih sportova, ali najpoznatiji je legendarni istoimeni malonogometni turnir. Posljednjih dana mjeseca studenoga 1970. godine, skupina nogometnih zanesenjaka odlučila je organizirati zimski malonogometni turnir u tada jedinoj i najprikladnijoj zagrebačkoj dvorani na Trešnjevci, u Veprinečkoj ulici.

Jednog siječanjskog vikenda 1971. godine okupilo se malonogometno društvo svrstano u osam momčadi: “Zagreb I.”, “Zagreb II.”, “Trešnjevka”, “Končar I.”, “Končar II.”, “Lokomotiva”, “Dinamo -veterani”, te selekcija zagrebačkih nogometnih trenera. Prva pobjednička zvala se “Končar I.”

Jubilarno 50. izdanje u tijeku, izdana i monografija

Turnir se održao do danas, a godišnje je znalo nastupiti i do 600 ekipa! 50. izdanje je upravo u tijeku od 27. studenog do 29. prosinca.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 28.12.2019., Zagreb - Dom sportova, dvorana II. 49. Malonogometni turnir Kutija sibica. Finale seniora. Biberon Maraska - CB Dobermann. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za prestižnu titulu pobjednika "Kutije šibica" ove godine bori se 212 ekipa, te 1260 igrača iz šest zemalja. Uz 50. seniorski turnir igra se i 14. veteranski turnir te 5. turnir žena.

Turnir se održava u organizaciji Ustanova Upravljanje sportskim objektima i Gradom Zagrebom, a ulaznice je moguće kupiti na blagajnama dvorana u kojima se igraju utakmice te putem web stranice www.kutija-sibica.hr. Cijena ulaznica je 10 kuna, dok će se trodnevna ulaznica za samu završnicu turnira moći osigurati za 50 kuna.

Rođendansko izdanje obilježeno je i posebnom monografijom "Hram malog nogometa - 50. godina Kutije šibica" iza koje stoje brojni sportski novinari i znalci, na čelu s Antonom Samovojskom, sportskim novinarom i bivšim igračem Kutije te Robertom Šolom, glavnim urednikom Sportskih novosti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 17.11.2021., Zagreb - Tradicionalno izvlacenje parova za 50. izdanje Malonogometnog turnira Kutija sibica powerd by Coca-Cola. Rodjendansko izdanje obiljezila je i posebna monografija Hram malog nogometa - 50. godina Kutije sibica, koju su predstavili Anton Samovojska i Robert Sola, glavni urednik Sportskih novosti. Izvlacenju su prisustvovali Robert Pavicic, Milan Pavelic, Anton Samovojska i Robert Sola.

Monografija je u prodaji od 27. studenog, a može se kupiti po simboličnoj cijeni od 50 kuna.

Najavljuje se i obnova dvorane

No, najbolji poklon koji dvorana može dobiti jest preuređenje. Naime, dvorana nije renovirana još od "zlatnog doba" za sportske i općenito objekte u Zagrebu. Pogađate, govorimo o 1987. godini i Univerzijadi.

No, u ožujku ove godine je najavljeno da je iduće godine na redu ušminkavanje te, što je najvažnija vijest za sportaše, dobiva sustav hlađenja pa će se u njoj moći trenirati i vježbati čitave godine.

Projekt cjelovite energetske obnove vrijedan 32 milijuna kuna izradila je zagrebačka tvrtka Planetaris, a dizajnerski kolektiv Oaza pobrinuo se za vanjski dizajn. Namjera je da se obnova sufinancira iz europskih fondova u programskom razdoblju od 2021. do 2027. Sami radovi, ako bude sve po planu, krenut će 2022. i trebali bi trajali oko godinu dana. Drugim riječima, 2023. bi moglo sve biti gotovo.

Planom obnove planira se smanjiti račune, odnosno troškove dvorane koja bi postala energentski učinkovitija.Projekt predviđa energetsku uštedu od 78 posto, odnosno prijelaz iz energetskog razreda E u razred B.