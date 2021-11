Legende Kutije šibica – Ptičar, Pavlic, Čivrag, Sudy... na jubilarnom izdanju turnira!

Vrhunske malonogometne utakmice, 212 momčadi, 1260 igrača iz šest zemalja. Tri sportske dvorane, uzavrela atmosfera i prepuna gledališta. Spektakularna završnica i legendarno druženje na Štefanje. Sve nas ovo, ali i puno toga više očekuje na jubilarnom 50. izdanju malonogometnog turnira Kutija šibica 2021. powered by Coca Cola, a nakon izvlačenja parova, koje je održano jučer u dvorani II Doma sportova, organizatori ponosno poručuju – sve je spremno za početak povijesnog izdanja Kutije, koja će se održati od 27. studenog do 29. prosinca 2021. godine.

– Ne znam može li se netko osim mene pohvaliti da aktivno sudjeluje na Kutiji šibica 45 godina zaredom. Prvo sam igrao, a potom sam vodio momčadi. S ponosnom mogu reći da sam kao voditelj osvojio tri Kutije šibica, dvaput s momčadi Vero-Tinus te jednom s momčadi Disco NBA iz Vrbovca – rekao je legendarni Zlatko Ptičar “Ptica”, koji će i ove godine voditi veteransku momčad Dubrava Tim Kabel.

– Kao igrač nikad nisam osvojio Kutiju, ali prve godine, kada sam sudjelovao, bio sam treći. Nisam bio aktivan samo prvih pet godina Kutije – istaknuo je Ptičar.

Krešimir Čivrag rekorder je po broju osvojenih seniorskih Kutija. Ima ih osam. Odmah do njega su Stjepan Pavlic i Pavao Sudy, koji su šest puta bili pobjednici.

– Ma, mogao sam i ja do osam. No dvije godine bio sam ozlijeđen pa nisam mogao igrati. Da sam bio pametan, mogao sam biti dio momčadi, odigrati pet minuta i reći da sam osvojio Kutiju – rekao je Pavlic.

Sjeća se svojih početaka.

– Imao sam 15 godina kada sam prvi put zaigrao na Kutiji. Tada se igrao samo seniorski turnir. Bilo je to vrijeme kada su se rušili rekordi po broju prijava. Sjećam se da sam jedne godine ispao u trećem kolu, a na kraju sam bio najbolji strijelac turnira. Ne sjećam se za koga sam igrao, ali u prva dva kola postigao sam 25 pogodaka. U prvoj utakmici 14, a drugoj 11 pogodaka. Bilo je to vrijeme kada je na turniru igrao velik broj kvartovskih momčadi, kada se nije igralo za novac, nego za gablec i pivo – istaknuo je Pavlic, koji je na izvlačenje parova došao u trenirci Barcelone.

– To je klub za koji navijam odmalena. Ne znam, možda sam mogao igrati za momčad Barcelone, ali u malom nogometu, no to u moje vrijeme tada još nije bilo tako razvijeno kao danas – istaknuo je Pavlic, koji je veliki nogomet igrao za Sesvete.

Hoćete li zaigrati na jubilarnoj 50. Kutiji šibica?

– Ma ne – rekao je, a Ptičar je odmah uskočio u razgovor.

– Možeš igrati za moju momčad pet minuta. Ma ne pet minuta, ma igraj koliko hoćeš, samo dođi – poslao je otvorenu ponudu Ptičar.

– Dobro, razmislit ću – istaknuo je Pavlic.

Jedan je od najvećih hrvatskih malonogometaša svih vremena Pavao Sudy. Bio je klupski prvak Europe s Uspinjačom, jedan od njezinih stupova na parketu. Bio je toliko dobar da je izabran za najboljeg igrača završnog turnira za prvaka Europe, koji je Uspinjača 1985. osvojila u Debrecenu.

– Prvi turnir igrao sam s 15 godina. Najveće uspjehe postigao sam igrajući za Uspinjaču, prije toga za Kontru. Što je za mene Kutija šibica? Tko nije igrao Kutiju, nije igrao ništa i onaj tko nije osvojio Kutiju, nije osvojio ništa. Tih 80-ih, kad smo dolazili na Kutiju, osjećali smo se kao da igramo na najvećoj pozornici koja uopće postoji. Kutija je bila kao milanska La Scala, mogao si nastupiti na svim pozornicama svijeta, ali La Scala je imala posebnu vrijednost. Igrao sam veliki nogomet za Varteks, Trnje, ali mali nogomet i utakmica na Štefanje – to je bilo nešto posebno – zaključio je Sudy.