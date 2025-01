Dvojica prijavljena zbog lanjskog požara u postrojenju Eko-Flor Plusa u Zaprešiću

Dvije osobe u dobi od 42 i 33 godine kazneno su prijavljene zbog požara koji je lani u lipnju izbio u pogonu za sortiranje i obradu otpada tvrtke Eko-Flor Plus, koja je članica C. I. O. S. grupe Petra Pripuza, u Zaprešiću. U tom požaru postrojenje je u potpunosti izgorjelo, a zagrebačka policija sada je priopćila da je dvojicu muškaraca kazneno prijavila zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i ugrožavanje okoliša otpadom, čime su smatra policija, oštećeni tvrtka, više zaposlenika i RH. Kazneno je prijavljena i pravna osoba, a prema prijavi 42-godišnjak kao odgovorna osoba i 33-godišnjak kao voditelj smjene sumnjiče se da u lipnju 2024. nisu poduzeli sve potrebne radnje kojima bi spriječili opasnosti do kojih može doći tijekom radnih procesa.

Zbog toga je, navodi policija, lani u lipnju u Zaprešiću, na Industrijskoj cesti u pogonu za sortiranje i mehaničku obradu ambalažnog otpada u vlasništvu trgovačkog društva, prilikom mehaničke obrade radnim strojem došlo do oštećenja i zapaljenja baterije. Plamen se transportnom trakom proširio na veću količinu otpada u radnom prostoru. Zbog toga su svi zaposlenici morali napustiti postrojenje koje je u cijelosti izgorjelo, a u policiji kažu, da iako srećom u požaru nitko nije bi ozlijeđen, sumnja se kako je tako "izazvana opasnost za život i tijelo zaposlenika i imovinu većeg opsega te u znatnoj mjeri ugrožena kakvoća zraka i tla, podzemlja te život i zdravlje ljudi."