Važna obavijest iz ZET-a: Tramvaji ne voze Vukovarskom, Savskom, Ozaljskom...

Kako javljaju iz ZET-a zbog oštećenja žice gornjeg voda, tramvaji ne prometuju Vukovarskom od Držićeve do Savske ceste, Savskom cestom od Savskog mosta do Vodnikove i Ozaljskom od Ljubljanice do Savske ceste.

Tramvajske linije 2, 3, 4, 9, 12, 14 i 17 prometuju na Zapadni kolodvor. Linija 5 prometuje iz Maksimira do Zapruđa, a iz Prečkog linije 5 i 17 prometuju do Savskog mosta. Uključeni su autobusi na relaciji Savski most - Ulica grada Vukovara/Radnička. Na terenu je servisna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže.

VEZANI ČLANCI:

Video: Trenutak stravičnog sudara: Vozačica skrenula u krivi smjer, na nju naletjelo drugo vozilo