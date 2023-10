Manijak vreba žene u zagrebačkom kvartu: 'Pratila sam sjenu i shvatila da naglo ubrzava'

vozila su još oslikana

Prošlo je godinu dana od obećanja o plavim tramvajima, hoće li biti skinute reklame sa ZET-ovih vozila?

– Reklame će se maknuti do kraja godine sa svih tramvaja. Poduzeće je pokrenulo tužbu, no smatramo da tu stojimo dobro i ne odustajemo do plavih tramvaja nakon Nove godine. Postepeno ih skidamo – poručio je Tomašević.