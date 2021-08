Pavle Kalinić: Teško će naći ljude koji će htjeti biti pročelnici za 14-15 tisuća kuna plaće

Bivši pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić gostovao je u studiju Večernjeg lista.

S njim je razgovarala Petra Balija.

Imate novi posao?

Radi se o zaštitarskoj tvrtki, tamo sam direktor korporativne sigurnosti i razvoja društva. Potpisao sam ugovor na godinu dana. Ta tvrtka nikad nije radila s gradom Zagrebom, bar ne s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama, a mi smo tamo imali uvezanih osam zaštitarskih tvrtki.

Bili ste na čelu tog ureda 13 godina?

Prije toga sam bio u uredu za obrazovanje, kulturu i šport. To obično ljudi zaborave, no ja nisam. Bio je uveden mandarinski i arapski kao izborni predmet, u vrtićima i školama je uvedena zdrava hrana i to je ukinuto... Sve skupa sam u gradu bio preko 15 godina. To mi je najduže zaposlenje.

Zašto ste otišli?

Nije bilo presudno ništa. Ja sam i prije želio otići, ali uvijek je bilo da još ostanem zbog nečega.

Kaže kako bi otišao i da je pokojni Milan Bandić ostao na vlasti.

- Isto bi otišao samo što bi to bilo na drugi način. Ekipi koja je došla ništa ne zamjeram. Kad je došla Kraljevina Jugoslavije govorili su povijest počinje s nama, pa su to govorili ustaše, komunisti, HDZ, pa SDP... I sad je opet povijest krenula ispočetka. Vidjet ćemo kako će ovo ići. Predviđam da će biti dosta problema, no ekipa koja je došla na vlast morat će imati stručne ljude oko sebe. Oni su prezatvoreni. To su sve više-manje bivši aktivisti. Osobno mi se čini da se Zagreb previše usporava. Zagreb je ogroman organizam, treba to bitno ubrzati.

Kakva je bila komunikacija između vas i Tomaševića prije nego je preuzeo vlast, a kakva kasnije?

Čuli smo se jedanput-dvaput, poslije toga isto toliko. Svaki ima svoj put. Sad nema nikakve komunikacije, zadnje sam se uključio kad je bila ona nesretna teglenica. Ne vidim sebe u tom poslu. Ljudi su inače nezahvalni, ne zanima ih što ste napravili. No, ima nekih koji razumiju što ste napravili.

Komentirao je i spajanje ureda za upravljanje u hitnim situacijama s uredom za mjesnu samoupravu.

- To je odluka koja je legitimna i legalna. No, to je krivi potez, to treba imati i Split, Rijeka, Zagreb i Osijek. Ja sam odmah najavio da ću otići, a pogotovo u toj varijanti.

Ne zna kako će funkcionirati ured u simbiozi.

- Ima tamo sposobnih ljudi koji to mogu organizirati, no to bi na državnoj razini trebala biti priča.

U 13 godina na čelu ureda s čime ste zadovoljni, a s kojim potezima baš i niste.

Ni blizu nisam proveo ono što sam htio, ali napravili smo te letke, organizaciju, formirali smo civilnu zaštitu po četvrtima, dobro smo radili s DVD-ovima. Uspjeli smo obučiti ljude za izvlačenje iz ruševina, 750 ljudi. Radilo se dosta toga. Žao mi je što nisam još više opreme uspio napraviti. Kada je osnovan ured imali smo jedan seizmograf, a Andrija Mohorovičić je 1908. imao tri. Uvijek ima propusta, moglo se napraviti više, ali uvijek se moglo napraviti manje. Kao što su radile neke agencije na državnoj razini. Trebali smo opremu vezati za gradske četvrti.

Smatra i kako nije dobro što su smanjene plaće pročelnicima.

- Imali su koeficijent, 5,6, a sada imaju 4. Teško će naći ljude da rade za to, da raspolažu s 10-15 milijardi kuna plus javnom nabavom, da to potpisuju i jamče za 14-15 tisuća kuna. Za te novce neće naći čovjeka koji to zna raditi.

Komentirao je i situaciju u Afganistanu te smatra kako bi se izbjeglice trebale prihvatiti.

- Ja sam uvijek za to. Za to sam bio i prije. Nitko nije otišao od tamo zato što im je dobro. Ja NATO savez ne mogu shvatiti obavezno. Ja sam i daje za obavezni vojni rok od 4 mjeseca za muškarce i žene, smatram da su promašaj ovi vojni avioni koji su kupljeni... Kako da NATO shvatim ozbiljno kad je jedna od ozbiljnih kandidatkinja za glavnu tajnicu bivša hrvatska predsjednica.

Smatra da će se situacija u Afganistanu teško promijeniti.

- Intervenciju mogu provesti SAD koje su se već opekle tamo, Rusija koja se također opekla. Sad će se svi petljati, Kinezi, Iran je jako zainteresiran... Iran želi mir na toj granici jer imaju dovoljno problema s SAD-om i Izraelom.

Kaže kako je on maturirao, diplomirao, magistrirao i doktorira na temu o terorizmu.

- Smatram da ovo što optužuju muslimane da je to sve iz Kurana, to su priče za malu djecu. Imali ste tu sovjetske intervencije u Afganistanu, neriješene odnose Izrael Palestina, to su sve sekularni korijeni islamskog terorizma - smatra.