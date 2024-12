U blagdanskoj šoping patroli na Dolcu provjerili smo ponudu i cijene: Ova namirnica je ovogodišnji hit i ne nije purica

Nikada manje kupaca, a time i zarade, žele nam se redom prodavači na Dolcu na kojemu uoči Božića i nije gužva kao što je znala biti. U moru poskupljenja, više cijene nisu zaobišle ni plac u središtu metropole, a oni koji na njemu nude svoje proizvode i nekoliko desetljeća kažu kako goru godinu ne pamte. Jedni za to krive euro, drugi nedostatak parkirališnih mjesta u centru, a treći ističu kako je problem to što ljudi, posebice oni mlađi, više nemaju naviku ići po tržnicama.

– Kupujem i u trgovačkim centrima i na placu, sve treba obići i pregledati. Nigdje nije jeftino, no trik je da pitate što je na akciji – govori nam umirovljenik Miron, kojega smo ulovili u blagdanskom šopingu. Sir, kobasice, puricu, dodaje njegova supruga Boženica, našli su po prihvatljivim cijenama, a ističe i kako domaće treba biti spreman i više platiti. – Nećemo ni u čemu pretjerivati ovog Božića, ni s hranom ni s poklonima. Često smo na Dolcu, a za blagdane se ovdje uvijek nađu svježe namirnice – objašnjava.

Dug se red stvara na štandu Peradarstva Beštak, gdje se u svega pola sata izredalo tridesetak kupaca. Ovogodišnji je hit patka, a za kilogram treba izdvojiti nešto manje od devet eura. Purice su samo euro skuplje, no slabije se prodaju. – Uvijek su za Božić bile najtraženije, a sad se baš i ne kupuju. Dosta su velike, naime, imaju od tri do pet kilograma, pa je izdvojiti nekoliko desetaka eura za puricu mnogim ljudima previše, posebice sa svim ovim poskupljenjima. Bolje ide manja perad, ali i pileći paketi za juhu, koji koštaju svega dva eura po komadu – govori nam Mira, koja na Dolcu prodaje već petnaestak godina, a danas, napominje, usprkos gužvama na štandu ne bilježi ni 30 posto nekadašnjeg prometa. Cijene, dodaje, u odnosu na prošlogodišnje nisu povećavali, a to redovni kupci respektiraju pa se uvijek rado vraćaju.

Uz puricu ili patku, mnogim je Zagrepčanima božićni ručak nezamisliv bez omiljenog priloga – mlinaca. A premda se rade od jednostavnih sastojaka, brašna, soli i vode, za njihovu je pripremu potrebno dosta strpljenja i živaca. – Ode na to gotovo čitav dan, a cijela kuhinja bude puna brašna – kaže kumica Ivanka, koja pola kilograma svojih domaćih mlinaca nudi za oko pet eura. I nema puno mjesta na kojima se prodaju, barem ne onih koji su ručno rađeni, pa se kupci, dodaje, ne žale na cijene.

Kilogram odojka pak stoji 12 eura, mljevenoga mesa oko pet, a nerijetki se na Dolcu opskrbljuju i za Badnji dan, kada se tradicionalno posti. U ribarnici je trenutačno najprodavanija hobotnica, ističu, a kilogram se nudi za 18 eura, što je cijena jednaka prošlogodišnjoj. Među lanjskim cjenovnim rekorderima u ponudi jadranske ribe bio je brancin, za koji je trebalo izdvojiti oko 26 eura, a ove godine stoji 28. Kilogram sipe je oko 20 eura, a lignji deset više.

Među pristupačnijim morskim delicijama je oslić, čija se cijena kreće između sedam i 11 eura, za skušu ćete izdvojiti 12, za grdobinu 18, a za kokota 20. Filet tune spada u luksuznije namirnice i kilogram stoji oko 30 eura, a tri manje platit ćete ako je riječ o lososu. Što se tiče bakalara, bez obzira na to pripremali ga "na bijelo" ili "na crveno", kilogram sušene norveške ribe koštat će vas od 60 do 90 eura. Pronašli smo ga tek kod jednog prodavača, a nerijetki će običaj jedenja bakalara na Badnjak zamijeniti jeftinijom verzijom morske delicije. – Jako volim bakalar, u mojoj obitelji oduvijek smo ga pripremali, no zbog cijena će se ove godine na blagdanskoj trpezi ipak naći neka druga riba – kazuje umirovljenica Anica.

Ne zaostaje plac u centru grada ni s ponudom voća i povrća pa tako, primjerice, ondje možete pronaći vezicu rotkvice za jedan euro ili pak domaći češnjak koji se prodaje za osam eura po kilogramu. Krumpir koji stoji 1,50 eura, jedan više izdvojit ćete za kilogram mrkve, a cijena luka kreće se od dva do 2,50 eura. I tucet domaćih jaja doći će vas oko 2,50 eura, kilogram oraha je deset, dva više stoje lješnjaci, a sastojci za kolače, ističu kumice na Dolcu, ovih su dana i najprodavanije namirnice.