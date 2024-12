Usporedili smo cijene 20 proizvoda i šokirali se: Prije tri godine blagdanska košarica bila je jeftinija za 67 eura

Ma da Vlada zamrzne cijene i stotinu kategorija proizvoda, trgovci će uvijek naći načina da preveslaju nas naivce, a za blagdane posebno. Pogledajte samo primjer bakalara – lani je on na ovom istom štandu koštao 60, a sada čak 80 eura za kilogram – pokazuje nam vremešni Zagrepčanin štand na ribarnici Dolac na kojemu je vakuumirani atlantski ili norveški bakalar, čuveni Gadus Morhua, vjerojatno jedan od najskupljih 'smrdljivaca' koji se ovih dana mogu kupiti u metropoli.

I drugo obilje ribe skuplje je 10-15% u odnosu na lani, kaže nam jedan od tamošnjih prodavača. Još samo pastrve odolijevaju cjenovnom bumu pa se i dalje prodaju za 7 eura. No kad se ponuda u petak i subotu 'podeblja' i popune svi štandovi, s obzirom na to da glavna zagrebačka tržnica još samo u te dane živi 'punim plućima', nije isključeno da će cijene badnjačke večere dodatno narasti, jednako kako ovih dana rastu i cijene glavnih mesnih delicija za blagdanski stol. Odojak se, primjerice, prije nekoliko tjedana na Dolcu prodavao i za 8 do 10 eura. Bermes je trenutačno možda i jedini kod kojega 'još' košta 9 eura, u mesnicama Horvatić je i 13, dok janjetina kojom se donedavno tržilo za oko 14 eura, tu košta i 18,90, u Bermesu 16,50, a u mesnici Zagorec, gdje za odojka valja izdvojiti 11,90 eura, košta 18,50 eura.

– Ima problema s nabavom. Ove se godine teže dolazi do domaćih odojaka, ponuda na tržištu manja je za 30-40 posto, no vjerujem da će ih biti dovoljno za blagdane ako se ne budu baš kupovali zadnji dan – kaže nam mesar Vjekoslav iz Zagorca, objašnjavajući kako je do domaće janjetine još teže doći. Domaća je odlična, ističe, no u ovo doba godine janjeća populacija nije toliko brojna koliko oko Uskrsa. U mesnici Zagorec lani su tako svježu janjetinu lani prodavali za 15 eura, a danas za gotovo 19.

– Takvo je tržište – dodaje Vjekoslav, Na upit što jedemo iz trgovačkih lanaca, koji ovih dana janjetinom akcijaju za 9,98 do 10,99 eura - znači li to da mesari isključivo prodaju domaću, a trgovci uvoznu janjetinu – odgovara kako on u tu raspravu ne bi ulazio. Doista, gledaju li se cijene odojaka u Konzumu, svježi odojak/prasetina s glavom tu sada košta 7,99 eura za kilogram, identično kao i lani u ovo vrijeme kad je cijena odojka skakala i zbog afričke svinjske kuge koja je desetkovala svinjce na istoku Hrvatske, a ne samo činjenica da sa svinjetinom zadovoljavamo tek oko polovice potreba, a u ovo doba godine klaonice zakolju i tri puta više odojaka u odnosu na druge mjesece u godini, čime se potrošnja u ovom blagdanskom mjesecu poveća za oko 1000 tona. Od toga je svega 30-ak posto domaće, a oko 70% iz uvoza pa je i to vjerojatno razlog što se unazad nekoliko tjedana odojkom u trgovinama kod nas akcijalo i za manje od 5 eura.

No zakon ponude i potražnje ovih dana i te kako ide u korist viših cijena, a na krilima većih plaća, božićnica i drugih nagrada, dodataka za umirovljenike i mirovina, rasta potrošačkih kredita..., mnogima će popustiti kočnica iako, dokazano je, građani već sada u potrazi za uštedama mjesečno kupuju i kod pet različitih trgovaca. Tko bi se samo dao u potragu za janjetinom, u Lidlu je, primjerice, može kupiti za 9,98 eura/kg, u Konzumu za 10,99 (lani je u ovo vrijeme koštala i 12,99), u Sparu za 11,49, a u Studencu koji u katalogu ističe da je iz PIK-a Vrbovec – za 13,99 eura.

Sušeni bakalar u nekim se trgovačkim se lancima može kupiti na akciji za 38,99 eura, što je za tri eura više nego lani, a originalni vakuumirani norveški, kako se ističe – za 42,99 eura, inače mu je 'prava' cijena 50,99 eura – što je i dalje 30-ak eura manje nego 'original' košta na zagrebačkom Dolcu. Od ribe je u trgovinama, čini se, samo šaran u rinfuzi pojeftinio. Lani je koštao 7,69 eura/kg, sada 5,79. Za blagdanske purice na tržnicama valja izdvojiti 8,90 eura/kg u Purexu, u Janjčecu i 10, a za patku oko 11 eura. U trgovinama je pak uvozna purica 4,99 eura/kg, Vindona 6,99 eura, a patka 2,49 eura/kg. Nakon 'nenormalne' godine po pitanju cijena jaja, čemu je u Europi najviše kumovala ptičja gripa, jaja, a posebice robne marke trgovaca, ovih se dana u na policama mogu naći i upola jeftinija nego lani. A u pravilu ih trošimo dvostruko u odnosu na 'obične' mjesece.

Kako bilo, i ovoga smo prosinca 'ponovili' istu košaricu s 20 proizvoda kojih cijene pratimo od 2021. – s odojkom, janjetinom, puricom i bakalarom u glavnoj ulozi – a na listi nekih osnovnih proizvoda koje smo lani ukupno platili 151,83 eura ili nekadašnjih 1143,96 kuna, našli su se i Lino Lada duo (700 g) s kojom se trenutačno akcija za 4,99 eura (lani 4,39), dok joj je stvarna cijena 6,59 eura, kristal salata, 5 kg krumpira, 250 g mlinaca, svježa jaja M klase (10 komada), francuska salata Zvijezda (1 kg), tvrdi kravlji sir Džiugas (1 kg), šaran (1 kg), dalmatinska suha šunka Pivac (1 kg), Coca Cola (2 l), Zvijezda krastavci Delikates (350 g), maslac deutsche Markenbutter (250 g), stolni margarin (250 g), Badelov Korlat merlot (0,75 l), Kraševe nougat napolitanke (840 g) te Mlinarova orahnjača (500 g).

Ukupna košarica 20 proizvoda koštala nas je 168,92 eura (nekadašnjih 1272,73 kune), s time da se u obilasku većeg broja dućana može proći i skuplje, a pomnijim praćenjem brojnih akcija u ovo doba godini, naravno, i jeftinije. Preklanjska košarica istih proizvoda stajala nas je 125,53 eura (945,80 kn), a 2021. godine 101,85 eura (767,39 kn). U odnosu na prosinac 2023. ovogodišnja je tako skuplja za 11,3%, na dvogodišnjoj razini 35%, a u odnosu na 2021. čak 66%. Samo su jaja, kristal salata, krumpir i šaran u našoj košarici jeftiniji nego lani.

Prema procjenama mjerodavnih, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, pojedemo čak 1500 tona više svinjetine, janjetine i puretine od prosjeka. Purica mjesečno zakoljemo oko 80.000 komada, a zadnjih godina u prosincu oko 180.000 komada, što znači da božićna, uz redovnu potrošnju, raste za oko 350 tona domaćih purica plus 45 tona iz uvoza. Janjetine je prosječna mjesečna potrošnja oko 500 tona, a u prosincu raste za oko 100 tona, i to iz uvoza, a u skladu s potražnjom i cijene.

Branko Bobetić, direktor Croatiastočara, kaže kako je i afrička svinjska kuga u nas napravila svoje. Kilogramom svinjetine u svinjokolji trži se i za 3 eura po kilogramu 'žive' vage, s odojkom i za 15 eura, dok je u EU prosječna tržišna cijena odojka od 25 kilograma 36 eura. Potrošačke cijene mesa i mesnih proizvoda u studenom su u odnosu na listopad u nas rasle 0,8%, u EU 0,2%. Ukupno je pak hrana u studenom na mjesečnoj razini u nas rasla 0,3%, kao i u EU, a na godišnjoj razini 4,8%, a u Europi 2,7%, s time da su cijene na tržnicama bezobrazno skupe i van svake kontrole, ocjenjuje Bobetić. Uspoređujemo li pak proizvođačke cijene u Hrvatskoj u odnosu na 2021., u studenom ove godine, u odnosu na isto razdoblje 2021. one su rasle 23,3%, a potrošačke 37,9%. Pritom je i dalje vidljivo da su cijene na tržnicama puno više rasle nego u trgovačkim lancima. Očekivanja su tako da će ovih blagdana količinska potrošnja biti nešto manja nego prijašnjih godina, a cijene veće, napominje Bobetić.

Stručnjak za trgovinu Drago Munjiza očekuje kako će prosječna blagdanska košarica u nas ove godine biti skuplja do 15%. – Standardne cijene proizvoda nisu padale, ali je velika ponuda prigodnih akcija... – zaključio je Munjiza.

FOTO Izbacite ih iz jelovnika: Zbog ovih namirnica teško gubite kilograme