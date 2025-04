Zašto zagrebačka pauk-služba neke aute ne želi dignuti? Iz Holdinga stiže objašnjenje

To hoće li pauk dignuti nepropisno parkirani automobil ne bi trebalo ovisiti o tome je li riječ o Opelu starom 30 godina ili netom kupljenom Audiju, no prema svjedočenjima koja se mogu pročitati na društvenim mrežama, takvih je slučajeva navodno bilo. Javio se, primjerice, Zagrepčanin koji je prepričao kako je vidio da pauk odvozi vozilo vrijedno 1000 eura, a njegovu skupu limuzinu nisu dignuli, iako je također bila nepropisno parkirana.

Holding: To su rijetke situacije

Neki su se zato upitali dižu li pauci samo skromnije modele ili starije aute, no djelatnici Zagrebparkinga odgovaraju niječno. Nije stvar u vrijednosti, objašnjavaju, nego u tome gdje je i kako vozilo parkirano. – Ekipe ne smiju dizati aute ako vide da ih pritom mogu oštetiti. A uglavnom je riječ o većim i skupljim vozilima pa se može stvoriti fama da se takvi auti ne dižu. Problem je zapravo tehničke prirode, jednostavno se želi izbjeći šteta na vozilu – kaže nam jedan operativac.

Postoje lokacije na kojima je pauku komplicirano pristupiti automobilu pa će djelatnici radije ispisati kaznu nego riskirati oštećenje vozila. Ona, podsjetimo, iznosi 30 eura, no vlasnik vozila platit će samo polovinu ako to učini odmah. Dizanje paukom plaća se pak 66,36 eura za vozilo do tonu i pol, odnosno 108,60 za teže. Vozilo će tada završiti na deponiju uz istočno parkiralište Velesajma, a dođe li vlasnik do auta usred dizanja, morat će platiti dolazak pauka, što stoji 33,18 eura.

– Jedno od tih zeznutih mjesta nalazi se, primjerice, na Trgu žrtava fašizma. Riječ je o baš problematičnoj lokaciji i većina naših ljudi radije neće ondje ići u postupak dizanja nego će ispisati kazne. Ne postoji pisano pravilo, operativci na terenu sami procjenjuju situaciju i odlučuju mogu li to učiniti na siguran način – objašnjava nam djelatnik Zagrebparkinga.

Pauk-služba diže vozila raznih oblika i veličina, kažu pak službeno u Holdingu. – Za premještanje težih auta i onih većih gabarita koristi se specijalizirano vozilo Pauk 10 koje može podići i težinu manjeg kamiona. Situacije u kojima pauk-vozilo ne može pristupiti podizanju automobila događaju se rijetko, kada postoji fizička prepreka koja onemogućava da se premještanje obavi na siguran način. Službena osoba tada vlasniku vozila može izdati kaznu zbog nepropisnog parkiranja koja se upućuje na njegovu kućnu adresu – ističu u komunalnom divu.

Kako bi izbjegli optužbe vozača da im je prilikom dizanja oštećen automobili, dodaju, djelatnici Zagrebparkinga ga prije postupka pregledavaju i provjeravaju postoje li kakve ranije ogrebotine, udubljenja i sl. Ako ih ima, oštećenja fotografiraju i zapisuju u nalog za dizanje auta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Svako vozilo koje premješta Zagrebparking osigurano je putem police odgovornosti prijevoznika. Stranke koje smatraju da je prilikom premještanja nastalo oštećenje na njihovu vozilu upućuju se na osiguravatelja, koji odlučuje o opravdanosti zahtjeva za odštetu. S obzirom na to, nemamo podatak o broju i iznosu isplaćenih odštetnih zahtjeva – kažu u Holdingu.

Prošle su godine, navode, digli i na deponij odvezli 12.256, a u prva dva mjeseca ove 2034 vozila. – U istom razdoblju lani premještena su 2042 vozila, što znači da je broj na otprilike istoj razini – odgovaraju na pitanje je li pauk-služba u posljednje vrijeme aktivnija.

Najavljivano i poskupljenje

Nepropisno parkirani automobili, spomenimo, dižu se prema nalogu prometnog ili komunalnog redara te policajca koji to zatraži, a mogu se premještati i na zahtjev fizičke osobe. Kad će se vozila ukloniti, propisano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama pa na "instant" dizanje, primjerice, mogu računati oni koji auto parkiraju na mjestu namijenjenom osobama s invaliditetom, pješačkom prijelazu, biciklističkoj stazi, željezničkoj ili tramvajskoj pruzi te autobusnom stajalištu, kao i kad blokiraju drugo vozilo.

Zagrebački je gradonačelnik Tomislav Tomašević, podsjetimo također, prije kritizirao cijene pauka. On smatra da su one premalene te da ne odvraćaju vozače od nepropisnog parkiranja, pa najavljivao i poskupljenje. Holding smo stoga pitali i je li došlo do pomaka u tom smjeru, no nisu odgovorili.