PRESKAČE SE VOZNI RED

'Tu je kad ga ne trebaš, nema ga satima kada je potreban', Zagrepčani opleli po ZET-u, javio se vozač: Sad ću realno i istinito odgovoriti

VL
Večernji.hr
07.05.2026.
u 12:10

Slična rasprava povela se i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Dubrave, a gdje je netko napisao kako autobusna linija 223, koja povezuje taj kvart s Dubcem, svako malo preskoči.

Tu je kad ga ne trebaš, nema ga nigdje satima kada je potreban, tako ZET u objavi na Redditu opisuje jedan Zagrepčanin uz pitanje: "Ima li nešto gore od ZET-a?". U komentarima se javio netko tko tvrdi da je vozač u ZET-u. "Mogu realno i istiniti odgovoriti. Nekad kasni zbog gužvi. Nekad ga nema jer je vozač 20 minuta prije smjene javio da je na bolovanju, a pričuve su sve ili vani ili im treba cca pola sata da dođe do busa. Kasni se i zbog nerealnog, glupog i neodrživog voznog reda. Nemoguće da iz Travnog do Glavnog dođeš za 18 minuta usred gužvi, ili do Gorice s Glavnog za 40 minuta kad ti realno treba 50. I tu je jedan od glavnih problema kašnjenja, ali gazde iz uprave ne mare za to iako im se spomenulo puno puta", objašnjava. 

Da je loše ako se ovisi o ZET-u za odlazak na posao ili u školu, piše jedan od korisnika Reddita. "Ok je kad ti se nigdje ne žuri, ali ako moraš negdje doći na vrijeme, zaboravi. Tramvaji i dalje propuštaju vožnju po rasporedu, a busevi ako su prije 10 godina vozili svakih 15 minuta to je sad svakih pola sata", kaže. 

Slična rasprava povela se i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Dubrave, a gdje je netko napisao kako autobusna linija 223, koja povezuje taj kvart s Dubcem, svako malo preskoči. – Ljudi čekaju po pola sata drugi. Ako ZET ne može održavati vozni red jer nema vozača ili je TT uveo štednju, poštenije bi bilo reducirati sve linije, a ne ovako. Čekaš ii pitaš se hoće li doći ili ne – piše Zagrepčanin.  Potaknuo je i one sa sličnim iskustvima da se jave pa se tako prijavljuju problemi i s linijama 209, 210, neki kažu i da je situacija ista već 20 godina.
autobus javni prijevoz ZET Zagreb

IZ
ivan.zorger
12:51 07.05.2026.

da ja javim na svom poslu kad mi se sprdne da ssam na bolovanju i da neću doći, otkaz bi me dočekao samo ovakav! Ovo što rade u tom zet-u, da krišom propuštaju vozne redove, nema blage veze sa bolovanjima itd. Nego samo sa potiho uvedenom uputom "za uštedama". Eto, to je prava istina. Provjerena iznutra i potvrđena. Uštede?! S jedne strane zastupaju zelenu politiku, manje zagađenje itd, s druge strane po prvi put (u povijesti!!) bacaju izdvojen biootpad na Jakuševec koji potom također, po prvi put u povijesti eksplodira... desetkuju vozne redove, pa onda proklinju ljude kaj se voze toliko autima i stvaraju gužve, a oni se jednostavno ne mogu pouzdat u takvu nakaradu od javnog prijevoza, jer tak nemreš nikud na vrijeme stići, samo kasnit i ispadat neozbiljan. Jednom riječju..bezobrazno, licemjerno i nedostojno glavnog grada!

