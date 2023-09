Sutra počinje Tjedan mobilnosti, u planu biciklijade, radionice, okrugli stolovi...

Sutra počinje Europski tjedan mobilnosti, trajat će do 22. rujna, s ciljem da se potakne javna svijest o potrebi akcije protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama. Grad Zagreb stoga organizira niz aktivnosti. Najprije će se u subotu, uspostaviti nova pješačka zona na dijelu Masarykove ulice - od Gundulićeve do Tesline, te na dijelu Preradovićeve - od raskrižja s Masarykovom i Teslinom do Berislavićeve ulice.

Sutra u 11 sati, održat će se Mala biciklijada na Zrinjevcu. Namijenjena djeci predškolskog uzrasta, a prijave počinju u 9:30 sati na infopunktu kod Glazbenog paviljona. U nedjelju, 17. rujna od 9 sati u Ilici se ponovno održava Projekt Ilica: Q'ART, a organizirani su i šetnja uz potok Trnava, izleti na Medvednicu i biciklijada u Sesvetama.

U ponedjeljak, 18. rujna na rasporedu su brojne radionice, a centralno događanje je u 17 sati u Kulturno informativnom centru, Preradovićeva 5 – Okrugli stol: Ljudi u pokretu – strani radnici u Zagrebu.

Utorak 19. rujna također je bogat događanjima kao što su sportske igre i različite radionice, u srijedu i četvrtak 20. i 21. rujna fokus je usmjeren na edukaciju i radionice o pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ali i brojne druge teme vezane uz urbanu mobilnost.

U četvrtak, 21. rujna od 18 sati na Ribnjaku održava se i proslava Dana Donjeg grada uz reviju predstava i glazbene nastupe zagrebačkih učenica i učenika. Proslava će trajati do 23. rujna različitim programima na Ribnjaku i na Trgu Petra Krešimira IV.

U petak, 22. rujna u 18 sati održava se tradicionalna Zagrebačka žbica, koja starta sa Zrinjevca, a ruta duga 7 kilometara vozi se centrom grada. Petak je ujedno i Europski dan bez automobila.