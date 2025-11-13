Stanovnici su ovo čekali više od 40 godina! Zagrebački kvart napokon dobiva školu i vrtić, imamo detalje

Nastavu su ondje još prije 40 godina trebala početi pohađati njihova djeca. A budući da su u međuvremenu postali bake i djedovi, nadaju se da će tu priliku imati njihovi unuci. Već više od četiri desetljeća stanovnici Čulinca čekaju da naselje na istoku metropole dobije osnovnu školu, a čini se da će se napokon i graditi.

Djeca sada putuju u Retkovec

I to ne samo škola s dvodijelnom dvoranom već i vrtić te nekoliko sportskih igrališta, a za realizaciju projekta nedavno je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Dovršen je i postupak savjetovanja s javnosti za 21 milijun eura vrijedan natječaj kojim će se tražiti izvođači radova, a raspisivanje se očekuje uskoro.

– Budući da se sredstva moraju iskoristiti do određenog roka, škola i vrtić moraju biti sagrađeni do kraja 2027. A ne možete vjerovati koliko nam to znači. Naša djeca trenutačno nastavu pohađaju u OŠ Retkovec te putuju školskim autobusom. Što se tiče vrtića, u kvartu imamo područni objekt onoga u Trnavi. Drago mi je što projekt konačno ide u realizaciju zahvaljujući Gradu, ali i Vladi, koja je omogućila sredstva – ističe Jadranka Petrović, potpredsjednica Vijeća mjesnog odbora Čulinec.

O planovima za školu puno se pisalo pa je tako primjerice još 2006. najavljeno da sljedeće godine počinje gradnja. Bila je i jedan od glavnih izbornih aduta pa gotovo da nema kandidata za čelne pozicije metropole koji nisu posjetili sada prazno zemljište te obećali da će pokrenuti radove. Probleme su međutim stvarali nesređeni imovinskopravni odnosi s vlasnicima parcela na kojima bi se smjestio novi objekt, nedostatak sredstava te preusmjeravanje gradskih prioriteta na druga pitanja.

– Sjećam se da je još 1993. gradonačelnica Marina Matulović Dropulić najavljivala početak radova za sljedeću godinu. Ovaj je projekt nama vrlo važan – napominje J. Petrović.

Prema informacijama dostupnima u natječajnoj dokumentaciji, zgrada škole i vrtića činit će jedinstveni objekt, a u središtu će se nalaziti trg. "Prostorni sklopovi su jasno razdvojeni. Zajednički i tehnički prostori smješteni su na zapadu, razredna nastava na jugu u prizemlju, predmetna na sjeveru na katu, dvoranski sklop na istoku u prizemlju, a dječji vrtić na jugoistoku. Školski vrt i vrtićko igralište južno su od zgrade, park sjeverno, a sportski tereni istočno. U središtu objekta nalazi se pak atrij, školski trg", piše u glavnom projektu.

Moći će je pohađati 560 đaka

Gradit će se na parceli od 25.700 kvadrata, a zgrada će se prostirati na oko 6500 četvornih metara. Škola će imati kapacitet za 560 učenika koji će nastavu pohađati u jednoj smjeni, a vrtić će moći primiti 72 mališana u četiri odgojne skupine. Radovi će se izvoditi prema projektu koji je izradio Arhitektonski fakultet, i to na temelju pobjedničkog urbanističko-arhitektonskog rješenja iz 2005. Škola će, naravno, biti opremljena svim sadržajima prema standardima 21. stoljeća, uključujući kuhinju, blagovaonicu, kabinete razredne i predmetne nastave te knjižnicu, a u duhu energetske učinkovitosti na krov objekta instalirat će se fotonaponska elektrana. Građevina će biti dovoljno statički čvrsta da može podnijeti i najjače potrese u Zagrebu, a opremljena će biti i sadržajima potrebnima osobama slabe pokretljivosti.

Školski park, dvorana i vanjski sportski tereni bit će dostupni svim stanovnicima Čulinca, kao i pojedine prostorije objekta. "Unutrašnjost je organizirana tako da se ulazni prostor, knjižnica i nekoliko učionica mogu odvojiti od ostatka škole i izvan njezina radnog vremena koristiti za aktivnosti zajednice", napominje se u projektnoj dokumentaciji.

Sredinom parcele, spomenimo, prolazi i napušteno korito potoka Trnava, koji je kanaliziran pa neće biti prepreka za planirane radove, a na zemljištu postoje i dvije samostojeće, ruševne prizemne zgrade, koje će se ukloniti prije početka radova. Oni bi pak, prema natječajnoj dokumentaciji, trebali trajati 15 mjeseci.