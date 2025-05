Važne izmjene u javnom prijevozu: ZET-ove linije s Glavnog kolodvora danas ipak prometuju normalno

Autobusi terminala Glavni kolodvor će danas (petak, 23. svibnja) prometovati svojim redovnim trasama jer se najavljeno atletsko natjecanje neće održati kod gradskih fontana zbog lošeg vremena, javljaju u ZET-u. Što se tiče ostalih izmjena u javnom prijevozu, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak (26. i 27. svibnja), a za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme).

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare, kažu u ZET-u.

Autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića), će u subotu, 24. svibnja, od 12 do 18 sati, prometovati skraćenom dionicom od početnog stajališta na Tuškancu do Ilirskog trga, zbog radova na plinovodu u Radićevoj ulici, a u nedjelju 25 svibnja, od 10.30 do 12.30 sati, autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun. Razlog je utrka „Run for MD 2025" na Aleji Matije Ljubeka.