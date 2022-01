Sindikati o otkazima: 'S nama nitko nije razgovarao, odluka je ishitrena, a tajming katastrofalan'

Večer prije Silvestrova predstavnicima sindikata unutar Holdinga od uprave je u elektronički sandučić stigao dokument u kojem je navedeno kako su 544 zaposlene osobe višak koji će nakon savjetovanja biti otpušten iz megatvrtke s oko 7800 radnika, o čemu smo pisali ranije. Glavna je to tema na hodnicima komunalnog diva, a radnici s kojima smo razgovarali pribojavaju se da bi najveći gubitnici mogli postati oni s najnižim plaćama i najmanje radnog staža kako bi se uštedjelo na otpremninama koje, prema dokumentu, iznose 5000 kuna za godinu. Od 554 radnih mjesta na popisu, naime, njih samo 60-ak odnosi se na rukovodeće pozicije, iako se šuška da bi nova “runda” otpuštanja, i to rukovodećeg kadra, trebala biti koncem lipnja.

Ništa bez naše suglasnosti

– Kako su došli baš do takvog broja, ne znam jer nam nije jasno po kojem su kriteriju vrednovali – govori Mirjana Kaltak, predsjednica Sindikata Čistoća Zagreb. Ono što je najviše muči, kao i kolege, jest činjenica da je dokument donesen bez prethodne dubinske ili bilo kakve analize 12 podružnica, šest trgovačkih društava i ustanove koji sačinjavaju Holding, niti je prije toga s kadrom itko razgovarao. Nisu čak ni proučili životopise zaposlenih, kažu nam izvori, a potvrđuju i sindikati.

– S nama nisu obavljeni nikakvi razgovori, ne znamo po kojem ključu su naši radnici izabrani, o kojim je radnicima i kojim radnim mjestima riječ. Sindikati trenutačno dogovaraju strategiju zajedničkog nastupa pred upravom i tražimo odgovore na pitanja koja nam nisu jasna, a takvih je mnogo. Nećemo dozvoliti da i jedan radnik koji kvalitetno obavlja svoj posao bude otpušten – ističe M. Kaltak. Isto poručuje i Darko Kleinberger, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparkinga.

– Odluka je ishitrena i loše sastavljena. Višak je među osobljem u Holdingu, a ne radnicima na terenu, a tajming je katastrofalan. Suglasnost sindikata za otpuštanje onih koji rade svoj posao sigurno neće dobiti. Istina je da Holding ima višak zaposlenih, no da su višak čistačice, to je potpuno netočno – govori Kleinberger. I on upravi najviše zamjera to što nije napravljena analiza, već je, kaže, posao prepušten vanjskoj tvrtki koja je putem kompjuterskog softvera došla do ovakve, paušalne procjene.

– Spisak je plastičan, kompjutorski, a radio ga je netko tko veze s Holdingom nema. Najveći višak u Holdingu su rukovoditelji koji donose krive odluke, tobože visokoobrazovani kadar kojemu se plaćalo školovanje za radna mjesta koja nisu potrebna samo da bi postigli veći koeficijent na plaći – kaže Kleinberger. Radnike, dodaje, štiti kolektivni ugovor i nikome se ne može uručiti otkaz a da mu se ne ponudi drugi posao.

Kamo to zapravo ide?

– Zato nema razloga za paniku. Uprava ne može ukinuti ni jedno radno mjesto bez suglasnosti sindikata, a mi smo i ti koji su tražili da se u Holding uvede reda te da ostanu oni koji rade svoj posao – poručuje Kleinberger. Ističe i kako će s više informacija raspolagati krajem mjeseca, nakon što završi sistematizacija.

Podržao ih je i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.

– Najava otkaza u vrijeme blagdana neprimjerena je poruka, bez obzira na to koliko je ljudi u Holdingu višak. Ovo je tek početak, proces pregovora uprave i sindikata trajat će mjesecima, a sindikati očekuju dubinsku analizu nove sistematizacije radnih mjesta. Bez čvrste strategije o tome kamo zapravo ide Holding ovakvi su postupci lomljenje preko koljena, stoga sindikati očekuju da im se jasno obrazloži vizija poduzeća nakon sistematizacije – kaže Sever. Nada se i da je uprava svjesna da pred sobom ima ozbiljne sindikate s puno utakmica u nogama, stoga je, smatra, najmanje što mogu učiniti, podastrijeti plan razvoja Holdinga. Da nam to pojasni, kontaktirali smo i Borisa Sesara, jednog od članova uprave.

On nam je kazao kako uprava neće ništa komentirati dok proces traje, no u dokumentu koji je poslala sindikatima kao razlog odluke navedene su financije. Sastavnice poduzeća generiraju višemilijunske gubitke, stoji u dokumentu, a na ime izvršavanja obveza po izdanim vrijednosnim papirima u srpnju 2023. na naplatu dolazi iznos od dvije milijarde kuna, zbog čega tvrtki prijeti pad kreditnog rejtinga i, u najgorem slučaju, stečaj.Najavu otkaza komentirao nam je pak Viktor Gotovac, šef zagrebačkog SDP-a i profesor na katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu koji uskoro ulazi u Gradsku skupštinu.

-Dokumente koji se tiču kolektivnog viška radnika Zagrebačkog holdinga nisam vidio te se o sadržaju ne mogu očitovati, ne kao pravnik. Napominjem kako je upravljanje Holdingom na platformi Možemo! Naime, Uprava Holdinga odgovara Nadzornom odboru i Skupštini društva, a nju čini izvršna gradska vlast. Stoga SDP u to nije operativno uključen. No, ono što mogu reći jest da SDP u Zagrebu Holding ni gradsku upravu ne smatra mjestom za kadroviranje po političkom ključu. Ako bi se nekog otpuštalo ili zapošljavalo tako, tome ćemo se uvijek suprotstaviti.

Svaka odluka mora biti stručna i znalački sastavljena. Mogu pretpostaviti kako se svi potezi poduzimaju jer je Holding u teškoj situaciji, no i tada sve ono što se odlučuje treba biti doneseno po kanonima radnog prava što je odgovornost Holdingove uprave. Pitanje otpuštanja koja ugrožavaju egzistenciju zaposlenih svakako će biti tema političkih razgovora s našim koalicijskim partnerima, ne zato da bismo mi utjecali na proces otpuštanja ili zapošljavanja, već kako bi se jasno prikupila očitovanja o tome je li sve što je učinjeno zakonito i stručno te utvrditi je li broj viška baš taj – zaključuje Gotovac.