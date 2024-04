FOTO U Končaru rade punom parom na novim zagrebačkim tramvajima: Evo kako napreduju radovi

Miris laka, teški čelični kosturi, kilometri kablova, ali i prepoznatljiva plava boja, izgled je to velikog pogona tvrtke Končar električna vozila u kojoj ovih dana svoje buduće konture dobiva novi zagrebački tramvaj. Nakon gotovo dva desetljeća zahuktala se proizvodnja i Zagreb će dobiti nove tramvaje. Trenutno se sklapaju prva tri od 20 naručenih primjeraka za metropolu.

Kako doznajemo, sve se odvija prema planu proizvodnje, a prototip bi u testnu vožnju ulicama grada mogao već na jesen, odnosno u listopadu, dok bi se prvi putnici mogli ukrcati na proljeće sljedeće godine.

Radove na 50 milijuna eura vrijednom projektu, većinski sufinanciranom iz europskih sredstava, točnije novcem iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost, obišli su danas gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima, direktor ZET-a Marko Bogdanović i direktor Končar električnih vozila Josip Ninić.

– Sjajan je ovo primjer suradnje i dobrih odnosa domaće industrije i lokalne zajednice. Tramvaj je visokosloženi proizvod i u cijelosti je razvijen hrvatskom pameću, a u realizaciji projekta odnosno njegovom sastavljanju sudjeluje čitav niz gospodarskih subjekata iz Hrvatske. Ovakvi projekti pomažu nam da zadržimo tehnološki korak, ali i mlade ljude te da razvijamo industriju – istaknuo je Ninić.

Iza šifre NT2400 što je ime novog tramvaja, krije se novi dizajn, ali i nova tehnologija. Iako će djelomično ličiti na 142 svoje starije braće NT2200 i 2300 koji već voze Zagrebom, 2400 donosi i neke novitete. Prije svega, bit će kraći i kompaktniji. Tramvaj se sastoji od dva zgloba, tri modula i četvero dvostrukih širokih vrata. Dugačak je 20,8 metara, a u njemu će se moći smjestiti 115 putnika uz 27 sjedećih mjesta.

– Novitet je i to što će imati ugrađene baterije koje će se, među ostalim, puniti i energijom nastalom iz kočenja, tako da u slučaju nestanka struje u mreži, tramvaj može autonomno voziti određenu dionicu. Također, ugrađena baterija će mu pomoći u tome da manje troši, posebice u vršnim opterećenjima – pojasnio je direktor Končar električnih vozila.

Za putnike će zanimljive biti USB utičnice za punjenje, ali i novi sustav displeja i najave stanica.

– Drago mi je da se u Zagrebu proizvodi tramvaj za Zagreb, a žao mi je što je bila prevelika vremenska rupa u obnovi voznog parka pa sad imamo loše stanje i činjenicu da su neki tramvaji na ulicama stariji od mene – rekao je Tomašević. Dodao je da stoga u svibnju planiraju raspisati natječaj za još 20 novih tramvaja, a do kraja godine za još 20, odnosno ukupno 60 novih vozila. Od tih 60, 40 će biti u kraćoj konfiguraciji, a 20 u duljoj. Tomašević je rekao i da je to vrlo skupo usporedivši cijenu jednog novog tramvaja s izgradnjom malog dječjeg vrtića. U međuvremenu, od 11 naručenih polovnjaka iz Augsburga u prosincu je stigao samo jedan. Doznajemo, kako se još dva primjerka očekuju u svibnju. Podsjetimo, do kašnjenja je došlo jer Augsburgu kasni isporuka novih tramvaja pa im ovi polovni još trebaju.

– Nastavljamo ulagati u sve segmente ZET-a. Sljedeći mjesec očekujemo početak radova na rekonstrukciji okretišta Mihaljevac, do kraja godine i početak revitalizacije žičare, a na jesen, nakon više od 20 godina početak radova na novim kilometrima tramvajske pruge na Sarajevskoj i Heinzlovoj – najavio je Tomašević.

Glede najava vezanih uz ZET, do ljeta se očekuje nabava 30 rabljenih autobusa, a u svibnju bi svjetlo dana trebala ugledati i nova funkcionalnost aplikacije za kupovinu karata Moj ZET u kojoj će se po novome moći u realnom vremenu pratiti lokacija tramvaja, a kako doznajemo do kraja godine će se ta mogućnost proširiti i na autobuse. Govoreći o drugim gradskim aktualnostima Tomašević je najavio proslavu Praznika rada sljedeći tjedan u parku Maksimir uz 40 tisuća porcija graha i 20 tisuća porcija štrukli te koncert Gibonnija i bogat popratni program.

