Osmislili cijeli plan: Htjeli ući kroz razbijeni prozor i ukrasti bakar, no netko ih je ipak omeo

Na vrbovečkom području mjesta Poljana jučer oko 19.15 sati došlo je do prave policijske akcije, javljaju iz PU zagrebačke. Dvojica, tada, nepoznatih počinitelja planirali su ukrasti bakar, no došlo je do jedne neočekivane situacije.

Oni su se, naime, automobilom dovezli do hale u vlasništvu 63-godišnjaka na kojoj je prozor bio razbijen. Plan im je bio ući kroz njega i uzeti ono po što su i došli, po bakar. U toj namjeri "omeli" su ih, naime, policijski službenici.

Uočili su ih kako se penju do prozora da bi ušli u unutrašnjost hale, a kada su počinitelji shvatili da su im policajci za petama jedan od njih dao se u bijeg. Policijski službenici brzo su ga sustigli te ga, s drugim muškarcem, uhitili.

Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije gdje je provjerom identiteta utvrđeno da je riječ o 19-godišnjaku i 20-godišnjaku. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

