Lajavci okupirali Velesajam: Dover ima veliku premijeru, a njegov se batler brine da dobije sve što želi

Rođeni su da bi se natjecali, za što ih se trenira od prvih mjeseci njihova života. I žive kao kraljevi, a ovih su dana glavne zvijezde najveće svjetske izložbe pasa. Ovogodišnje izdanje World Dog Showa održava se u hrvatskoj metropoli, a Velesajam je pretvorilo u globalno središte ljubitelja i vlasnika četveronožnih lajavaca iz cijelog svijeta.

Na oko 30.000 kvadrata smjestilo se više od 23.000 pasa i izlagača, okupirali su sve paviljone, no glavni dio programa održava se u onom pod brojem pet, gdje vlasnici iskorištavaju svaku minutu za dotjerivanje svojih ljubimaca. Trima se dlaka, buku stvaraju fenovi, dugodlakim pasminama pletu se pletenice, a neke odijevaju u šarene kostimiće.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Krem se naviknuo na šampionske titule

Većina je četveronožaca u Zagreb stigla u pratnji svojih vlasnika, no neki imaju i vlastite batlere. Jedan od njih je Dover, sedmomjesečni staroengleski ovčar, pasmine poznate i pod nazivom bobtail, koji je došao iz Španjolske. Živi ondje bolje od svojih vlasnika, kaže njegovatelj Borja Thovar, koji je s Doverom, kako bi se istaknuo na svom prvom velikom natjecanju, putovao čak tri dana.

– Stigli smo autom, a najvažnije mi je bilo da je njemu udobno. I doma mu moram osigurati sve što poželi, ali srećom nije prezahtjevan – govori Borja dok iščešljava Doverovu dugu dlaku. Iako prema pasmini spada u ovčare, više je, dodaje, kao ljubimac i živi u kući s vlasnicima, a kako Doveru ni u jednom trenutku ništa ne bi nedostajalo, Borja se svakog jutra ustaje već u četiri sata.

VEZANI ČLANCI:

Među više od 300 pasmina koje se ovih dana mogu vidjeti na Velesajmu najbrojniji su velški korgiji, pomeranci, zlatni i labrador retriveri, sibirski haskiji te graničarski škotski ovčari, poznatiji kao border collie, no ima i četveronožaca rijetkih pasmina. Neki od njih prvi su put izišli izvan granica svoje zemlje, a primjer je jednogodišnji Bingo, pasmine basenji, poznate i kao "pas koji ne laje". Iako na njega mjesečno potroši više nego na dijete, vlasnici Shanlotti Bingo je centar svijeta, a na svom prvom europskom natjecanju konkurira u kategoriji juniora.

– On je moje dijete pa ne mogu reći da je zahtjevan, no samo zbog njega radimo. A svakodnevno mu treba porcija posebne hrane, duge šetnje i puno maženja. Naravno da se nadamo pobjedi, on u sebe ne sumnja jer se obožava praviti važan – kaže Britanka. Iako ga nije uspjela naučiti nijedan trik jer je, dodaje, pasmine koja je toliko tvrdoglava da je vrhunac njegove poslušnosti da stoji mirno, Bingo će žiri na natjecanju pokušati osvojiti svojom neodoljivom ljepotom.

U cilju je to i njegovu vršnjaku Kremu, patuljastom šnauceru koji je stigao iz Litve, i to s vlasnicom Vilmom te svoje dvije sestre. Na svijet je došao kao jedini mužjak u leglu, obožava ljude, maženje i duge šetnje, a višestruki je juniorski šampion pa je navikao na to da je okružen stotinama pasa.

Već prvog dana natjecanja, koje je počelo u srijedu, najljepšim primjerkom svoje pasmine proglašen je Margot Dalmatinski Vrisak, višestruki svjetski i europski šampion u različitim kategorijama. Dvoipolgodišnji tornjak rođen je u Hrvatskoj, a na World Dog Show je stigao u pratnji vlasnika, uzgajivača autohtonih pasmina Roberta Filipovića iz Karlovca. Na ovakvim je natjecanjima, kaže, najvažnija radna socijalizacija psa, s kojom se kreće od njihove najranije dobi, a ključno je prvih osam mjeseci.

– Uzgojem se bavim već 13 godina i sa svojim psima sudjelovao sam na brojnim međunarodnim natjecanjima, stoga sam izuzetno ponosan što je ove godine Zagreb ugostio World Dog Show. Naravno da nam je drago što smo zauzeli prva mjesta u raznim kategorijama, no to nam nije najvažnije. U cilju nam je prezentacija naših autohtonih pasmina, ali i druženje s kolegama i razmjena iskustva jer okupili su se ovdje i uzgajivači tornjaka, između ostalog, iz BiH, Finske i Italije – govori Filipović, kojemu Margot nije jedini ljubimac na kojeg je ponosan.

Konkurenciju u kategoriji najljepšeg šteneta, naime, pomela je i Via Dalmatinski Vrisak, a na svojoj farmi uzgaja i pet međija, odnosno malih međimurskih pasa, od kojih mu se u metropoli pridružila sedmoipolgodišnja Ena, koja je dosad briljirala na više od 100 natjecanja. Ovih se dana pak okitila i titulom najljepšeg primjerka svoje pasmine.

VEZANI ČLANCI:

Draco je štene, ali već zna puno trikova

Među najbrojnijima na natjecanju su i aljaški malamuti, a na svoje je prvo veliko natjecanje iz Irske stigao i četveromjesečni Draco, koji konkurira u kategoriji najljepšeg šteneta.

– Još je beba pa bi se samo igrao, jako je aktivan, ali je izuzetno poslušan pa ga je lako istrenirati. Naučio je dosad jako puno trikova pa se nadam da će nekima od njih očarati i žiri, ali nije nam pobjeda u cilju. Ovakve su prilike idealne za dodatnu socijalizaciju psa kako bi se naviknuo na velik broj ljudi, ali i naučio ponašati prema drugim psima – kaže vlasnica Scarlet, koja je u našu metropolu doputovala s prijateljima. Dugi niz godina bavi se uzgojem aljaških malamuta i engleskih pointera, a skrbi za čak 17 svojih ljubimaca, na koje mjesečno potroši i do 1000 eura.