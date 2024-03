Zagrebački studenti pokrenuli izložbu radova svojih kolega, a sve je dobilo i lijepu humanitarnu svrhu

U knjižnici Fakulteta hrvatskih studija do 17. travnja traje treća po redu FHS – ART izložba radova studenata. Projekt je započeo 2021. godine te je u početku bio fokusiran samo na studente Fakulteta hrvatskih studija. Radi velikog interesa, Udruga studenata filozofije Scopus, organizatori projekta, su prošle godine otvorili svoja vrata cijelom Sveučilištu u Zagrebu. Također, uz Udrugu Scopus, organizator izložbe je Zagrebački estetički laboratorij, znanstveno-kulturni projekt koji je osnovan 2023. godine pod vodstvom doc. dr. sc. Željke Metesi Deronjić.

"Na ovogodišnjoj izložbi možete pogledati četrdesetak radova studenata s Akademije likovnih umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta hrvatskih studija, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te Filozofskog fakulteta. Ideju koja se krije iza izložbe predstavila je jedna od predstavnica Udruge Scopus i Zagrebačkog estetičkog laboratorija, Lucija Pušonjić. Izložba je ove godine posvećena ženama i slavlju žena." ističu organizatori.

Samim time, Udruga Scopus stavila je naglasak na humanitarnu dimenziju ove manifestacije te skuplja donacije za Udrugu žena oboljelih i liječenih od raka Sve za NJU. Donirati možete skeniranjem barkoda s letaka koji se nalaze na ulazu u knjižnicu ili možete ostaviti fizičku donaciju.

U sklopu izložbe, studenti Udruge Scopus svake godine organiziraju razgovore s poznatim hrvatskim umjetnicima. Prve godine imali su priliku ugostiti fotografa i književnika Zorana Filipovića, profesora i kipara Đorđa Jandrića te slikara i svestranog umjetnika Dimitrija Popovića. Dok su prošle godine to bili karikaturist Nik Titanik, profesor i književnik Kristian Novak te profesorica i pjesnikinja Božica Jelušić.

"Ove godine će to biti glazbenica i bivša studentica Fakulteta hrvatskih studija, Lu Jakelić te glumica Katarina Madirazza. Izložbu možete pogledati svakim radnim danom od 09 do 18 sati (petkom do 16h) u Knjižnici Fakulteta hrvatskih studija, do 17. travnja" navode u priopćenju iz Udruge.

GALERIJA: