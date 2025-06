S realizacijom počinje projekt vrijedan 25 milijuna eura: Na istoku Zagreba se gradi nova prometnica, uskoro radovi na prvih 228 metara

Nakon više desetljeća planiranja, produljenje Ulice Rudolfa Kolaka u Gornjoj Dubravi konačno ide u realizaciju. Projekt obuhvaća gradnju 2,8 kilometara prometnice na potezu od kružnog toka na Dankovečkoj cesti do produljene Branimirove, a iščekuje se početak radova na prvih 228 metara trase.



Nova će se Kolakova, naime, graditi u tri faze. Prva, duljine 1230 metara, seže od kružnog toka na sjecištu Kolakove i Dankovečke do raskrižja s budućom produljenom Ulicom Klin, druga je do produljene Branimirove i ima 1397 metara, a treća etapa, za koju je u tijeku javna nabava za izvođača radova procijenjena na 700.000 eura, ide do Ulice Emanuela Vidovića u Starom Brestju. S raspisivanjem natječaja kasnilo se oko pola godine, a nedavno su otvorene pristigle ponude. Javile su se dvije tvrtke, i to Šušković-građenje, koja je radove spremna obaviti za 1,24 milijuna eura, te Kodeks graditeljstvo, čija je cijena 2,16 milijuna, a obje su ponude znatno više od procijenjene vrijednosti.