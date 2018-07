Punim knedle čvarcima, sirom, tartufima...

Gotovo da nije bilo mjesta za disanje u gužvi koja je jučer satima trajala u zagrebačkom Oktogonu. Jeli su i pili, a kad su završili, gosti su se vraćali i tražili još. Glavni kuhar i njegovi djelatnici svakih su nekoliko minuta morali puniti vitrine i trčati po nove tanjure jer narudžbe nisu prestajale stizati.

Svaku sezonu novi okus

Razlog ovom uzbuđenju bilo je, naime, otvorenje Servusa, prvog hrvatskog butika knedli, a svi koji su do Oktogona došli između 9 i 11 sati mogli su dobiti besplatnu knedlu i kavu po izboru. Gosti starije dobi inzistirali su na tradicionalnim knedlama sa šljivama, dok su mlađi preferirali one punjene čokoladom i lješnjakom. Osim njih, posluživali su i knedle s malinom i bijelom čokoladom, kupinom i tamnom čokoladom te Griotte i Bounty knedle. Trenutačno je 12 vrsta knedla.

– Zasad se mogu pojesti samo slatke, već idući tjedan “izbacujemo” i slane knedle, i to sa špinatom i mozzarellom, pršutom i feta sirom, kulenom, kao i s čvarcima te pancetom i suhom šljivom – rekao je vlasnik i glavni kuhar Dejan Markus, inače kulinarski stručnjak koji je snimio 1982 epizode srpske kulinarske emisije “Kuhati sa srcem”. Cijena je knedli između devet kuna za one sa šljivama do 15 za knedle punjene čokoladom, a slane će koštati od 12 do 15 kuna.

– Uvest ćemo i sezonske knedle pa, kad bude, primjerice, vrijeme branja tartufa, imat ćemo knedle punjene tom poslasticom. Razmišljamo i o knedlama sa sušenim smokvama, ali i sa šparogama; otvoreni smo za prijedloge – rekao je Dejan Markus te dodao da je svaka knedla ručno rađena, prema posebnoj recepturi, a pripremljene su bez jaja i mlijeka te su tako savršene za vegetarijance.

I vino iz njegove vinoteke

Uskoro će u ponudi biti i bezglutenske knedle. Osim kave, poslužuju se i čajevi, vruća čokolada bez glutena te vino iz Markusove vinoteke. Do ideje za otvaranje ovog specijaliziranog butika došao je u Beogradu, a za ime se odlučio jer je servus tradicionalni pozdrav u zemljama u kojima se poslužuju knedle.