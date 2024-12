Prosvjed i radovi izmijenili rute čak devet ZET-ovih linija: Za promet se zatvara par glavnih ulica u metropoli

Prosvjednici pod vodstvom Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja izaći će na ulice metropole, zbog čega će od 11.40 do 14 sati biti obustavljen tramvajski promet na nekoliko glavnih prometnica u gradu. Tramvaji, naime, neće prometovati Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkoga, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove te će zbog toga linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Kvaternikov trg

Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Kvaternikov trg Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Veseli Božićni tramvaji zadnje će polaske s glavnog zagrebačkog trga ostvariti u 11 te u 11.15 sati te će na teren ponovno izaći po završetku posebne regulacije tramvajskog prometa. Ipak, posebna regulacija tramvajskog prometa odvijat će se ovisno o realnoj procjeni policije na terenu.

A doći će i do promjena na ruti pojedinih autobusa. Linije 101 (Britanski trg - Gornje Prekrižje) i 138 (Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg) tako neće prometovati od 8 do 12 sati, i to zbog radova na vodoopskrbnoj cijevi na Ulici Pantovčak kod kućnog broja 133. A od danas pa do sutra u 18 sati, i autobusna linija 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera zbog prekopa Ulice Dubrava ispred kućnog broja 185:

Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Aleje Javora - (lijevo) Aleja Javora - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Čulinečka cesta - i u nastavku redovnom trasom.

Autobusno stajalište Ulica Platana na Čulinečkoj u smjeru sjevera kao i obostrana stajališta Čulinečka i Ulica Breza na Čulinečkoj cesti, neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase linija 225 će koristiti usputna autobusna stajališta.

