VIDEO Lijepa gesta ZET-ovca postala hit na društvenim mrežama: 'Kapa do poda. Ljudina ste i to samo takva'

Vozač ZET-ovog autobusa postao je hit na društvenim mrežama nakon što je izašao van i pomogao slijepoj ženi kako bi ušla u vozilo. Kako se može vidjeti iz snimke, riječ je o autobusnoj liniji 124 koja prometuje na relaciji od Črnomerca do Gornjeg Stenjevca. "Nemate se kaj vi meni zahvaljivati jer je to moj posao", kazao joj je vozač, nakon što mu se ta Zagrepčanka nekoliko puta zahvalila. Putnici koji su se našli u tom trenutku na mjestu događaja kazali su kako je ovaj vozač prvi koji joj je pomogao.

"Vi imate pravo svakog vozača zamoliti da vam pomogne ući unutra. To je vaše pravo i nitko vam ga ne smije oduzeti. Vozač samo podigne ručnu i pomogne vam ući, ne znam u čemu je problem", poručio je ovaj ZET-ovac. Putnica kao osoba s invaliditetom ima pravo na pomoć, dodao je, a oni su tu da im tu pomoć i omoguće. I kada vidi osobu u invalidskim kolicima, napomenuo je, izlazi van kako bi spustio rampu da bi ta osoba lakše mogla ući u autobus.

"Svaka čast gospon, treba vam povišica", "Takvima stimulacija na plaću...", "Svaka čast, koliko je malo potrebno da nekome pomognemo, a njima to jako puno znači... Samo takvi ostanite", "Upravo sam u šoku! Ovakvo što danas vidjeti je malo za reći - svaka čast i ogromno bravo! Kada bi imali ovakve vozače u Osijeku možda bih opet i išla autobusom negdje", "Jedan od rijetkih", "Kapa do poda", "Kad si dobar čovjek, onda si dobar čovjek, bilo kako izgledao i čime se bavio. A vama gospodine svaka čast, ljudina ste i to samo takva", "To je to pravi šofer autobusa"... samo su neki od brojnih komentara koji su se našli ispod videozapisa koji do sada broji 90.000 pregleda.

Kako piše osoba koja se krije iza profila koji je objavio ovaj snimak, radi se o vozaču Marjanu, dok je jedna korisnica TikToka pitala radi li se o istom vozaču koji je u busu 123, smjer Črnomerec, pozdravio putnike i poželio lijepu večer jer ju je to jako razveselilo.