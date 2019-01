Pa kako će biti Zagreba na Savi kad nije bilo zemljišta

Sava tiho teče, od sadržaja na njoj ništa biti neće... ili bi možda ipak moglo biti jer jučer je gradonačelnik Milan Bandić s predstavnicima Hrvatskih voda potpisao sporazum kojim će Zagreb na pet godina dobiti područje oko rijeke da se na njega smjeste montažni objekti u sklopu projekta “Aktivnosti na Savi”.

Tko će se baciti na posao?

Istog onog zbog kojeg se početkom prošle godine počelo kositi područje oko Save i “uređivati” kako bi do 1. lipnja od Jaruna do Bundeka sve bilo puno sunčališta, kupališta, kafića, kina na otvorenom i inih zabava. Projekt je to koji se kolokvijalno nazivalo i “Zagreb na Savi”, po uzoru na onaj koji je prije šest godina obećavao tadašnji potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, ali ovaj Bandićev trebao je biti ipak nešto manjeg opsega.

Kako bi sve trebalo izgledati, osmislili su mladi Španjolci i Turčin u sklopu Međunarodnog natječaja Europan 13, a projekt je i na 8. Ljubljanskom forumu lani proglašen jednim od najboljih. Jedino što je nedostajalo jest netko tko bi se konačno bacio na posao jer, nakon što je u svibnju 2018. raspisan natječaj za montažne objekte koji bi se trebali postaviti, nitko se na njega nije javio.

Podsjetimo, tada su iz Grada najavili kako će sljedeći natječaj biti već u rujnu, a u međuvremenu će se obaviti i konzultacija s javnošću da se vidi ima li uopće zainteresiranih tvrtki za posao koji se na prvu nije činio nimalo jednostavnim jer pri svakom rastu vodostaja, objekte za kina, filmove i ostalo trebalo bi demontirati pa kasnije ponovno opet sastavljati.

Površina od 125 hektara

Od natječaja u rujnu nije bilo ništa, odnosno raspisan nije ni dan-danas, ali prekjučer je pokrenuto “prethodno savjetovanje”, kojim Grad želi vidjeti ima li zainteresiranih za postavljanje montažnih objekata, raspiše li se za to natječaj.

A s obzirom na to da je Grad tek jučer dobio na korištenje zemljište na koje posljednjih godinu dana želi “vratiti Zagrepčane Savi”, nije ni čudno što se s čitavim procesom nije pretjerano žurilo. Kako, međutim, objašnjavaju u gradskoj upravi, oni su zemljište za “Aktivnosti na Savi” tražili prošle godine, odnosno tad su se već prijavili na natječaj za dobivanje lokacije za objekte.

– Republika Hrvatska daje u zakup Gradu Zagrebu zemljište površine oko 125 hektara. To je uređeni inundacijski pojas rijeke Save za postavljanje pokretnih i privremenih objekata, štandova te za uređenje sportsko-rekreacijskih terena. Zemljište se proteže uzduž obje obale rijeke Save u dužini od oko sedam kilometara, od jezera Jarun na zapadu, do Toplane Zagreb na istoku, a uključuje tri lokacije na kojima će se realizirati projekt Aktivnosti na Savi – kažu u Gradu pa dodaju kako će te tri lokacije biti kod Željezničkog mosta te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali.

Za to će se iz gradske blagajne izdvojiti pet milijuna kuna, a trebala bi to biti i prva faza većeg “Zagreba na Savi”, koji bi zajedno u budućnosti trebali raditi Grad, država i HEP.