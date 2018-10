Zagreb na Savi: U Ljubljani nagrađen projekt koji kasni

Po kvaliteti hrvatski je projekt uz bok onima iz Turske i Kazahstana – pohvalili su se jučer iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje poručivši kako su “Aktivnosti na Savi” na 8. Ljubljanskom forumu izabrane među tri najbolja projekta s područja Europe i Azije po mjeri gradova budućnosti.

Prvo je mjesto pripalo ipak kazahstanskom gradu Almatyju, ali što su inovatori s područja srednje Azije smislili, jučer nismo uspjeli doznati jer događanja s Ljubljanskog foruma, na kojem je Zagreb trijumfirao, nije prenosio gotovo nijedan slovenski medij.

Nigdje nema podataka

Čak ni na samoj internetskoj stranici, na kojoj stoji kako je događanje zapravo godišnje okupljanje na kojem se “prikupljaju i kombiniraju znanja te iskustva o upravljanju gradovima i definiraju ključna područja, vizije i strategije budućih razvoja gradova”, nije dostupan podatak o tome kome su se i za što podijelile nagrade. Može se, doduše, pročitati da su se gradovi sami nominirali svojevrsnim pristupnicama još u srpnju, kao i da su tema ovogodišnjeg Ljubljanskog foruma, koji se inače održava od 2011. godine, bili “održivi, pametni i uključivi” gradovi Europe i Azije. A na događanju u glavnom gradu Slovenije, na kojem su, između ostalih, govornici bili i gradonačelnik Zoran Janković te ministar vanjskih poslova susjedne zemlje Miro Cerar, odlučili su da je baš Zagreb na Savi jedna od boljih ideja koje su vidjeli.

Pogledajte video vizualizacije rotora u Remetincu

– Ulazak zagrebačkog projekta među finaliste velik je uspjeh jer prednost pri ocjenjivanju imaju realizirani projekti, a on je trenutačno u fazi implementacije – objasnili su iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje te još jednom podsjetili na činjenicu da su se kupališta, sunčališta, kina na otvorenom i ugostiteljski objekti već ovog ljeta trebali naći na pet lokacija pored Save. To se, unatoč činjenici da se krenulo s krčenjem i raščišćavanjem šikare na obali, nije dogodilo, i to zato što se nitko nije javio na natječaj kojim je Grad tražio nekoga tko će napraviti montažne objekte za postavljanje pored Save, a onda ih rastavljati i sastavljati kad se vodostaj bude mijenjao. Bez posebne naknade za to.

Manje, ali bolje?

Nakon propasti tog prvog natječaja, iz Grada je najavljen drugi, za koji je održano i savjetovanje s tvrtkama ne bi li se osiguralo njihovo javljanje na javnu nabavu.

– Novi će se natječaj raspisati u nastavku mjeseca. Zahvaljujući tome projekt će zaživjeti iduće ljeto – najavljuju u Gradskom uredu za strategijsko planiranje pa dodaju kako to znači da će se na tri lokacije u Zagrebu smjestiti privremeni montažni objekti među kojima su sustav za prikazivanje filmova, višenamjenski paviljoni, sunčališta i bazeni. Ili, preciznije, na dvije lokacije manje nego što je to najavljeno prije pola godine kada se krenulo s čitavim projektom.