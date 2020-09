U A.K.C. Mediku stiže Reunited festival hip hop kulture

U Zagrebu će se ovaj vikend održati festival hip hop kulture Reunited. Ovaj program već šestu godinu za redom ugošćuje brojne ljubitelje hip hopa i svih njegovih grana. Festivalom se pokušava što više udružiti underground zajednicu i stvoriti sigurno mjesto za miješanje stilova i priliku za promociju već poznatih i novopečenih umjetnika. Festival se održava u Autonomnom kulturnom centru Medika.

Prvi dan festivala (17.09.) započinje besplatnim radionicama: GRAFFITI (by Manemei), MC (by Pendrek), BEATBOX (by Yoebox), DJ (by Groove playaz) i HIP HOP DANCE (by Anis) od 17 h. Završava izložbom 'KLASIKS' od 20 h koja ove godine predstavlja najbolje od hrvatskog hip hopa od začetka države, ali što je to točno otkriti će se na dan izložbe.

Mc Pendrek održava i 'Hip hop kviz' u sklopu izložbe. Za DJ pultom nas prate DJ Groove playaz.

Drugi dan festivala (18.09.) otvara se DDM open mic projektom u 17 h (Dajte djeci mikrofona), koji se već godinama održava kako bi, kako i sam naziv kaže, mladi mogli pred live publikom izvesti svoje nove stvari, pokazati svoje freestyle sposobnosti i sve ostale talente. Večer se nastavlja s LIVE NASTUPIMA underground upcoming i već poznatih izvođača kao što su: Dinastija, Nightavian, Guerilla System, Zimski i DJ Bero Zmay. Nastupi kreću od 19 h

Treći dan festivala (19.09.) već od 13 h druži se na Grafiti jamu uz roštilj i stvaranje grafita na zidovima Medike od strane eminentnih grafiti umjetnika. Otvara se zanimljiva tema na ovogodišnjoj TRIBINI u 18 h, na kojoj se uvijek predstavljaju legendarni gosti. Tema je 'Sloboda izražavanja vs cenzura' koja je doista prisutna u hip hop svijetu.

Najveća zabava za sve su HIP HOP NATJECANJA:

BEAT BATTLE 17 h - (prvi u Hrvatskoj): natjecanje između beat makera/ glazbenih

producenata

MC BATTLE 19 h: freestyle rap battle između repera

GREY SKETCH BATTLE 20 h: natjecanje između grafitera u izradi skice LIVE

Festival se zatvara službenim BLACKOUT HIP HOP after partijem na kojem pušta DJ Noki Nole, od 22 h.

Foto: Reunited festival hip hip kulture